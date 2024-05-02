"ДТЕК Енерго" спрямувало отриманий у 2023 році прибуток на відновлення ТЕС після обстрілів росіян

Енергохолдинг "ДТЕК Енерго" за підсумками 2023 року отримав прибуток в розмірі 13,7 млрд грн та спрямував його у ремонти та відновлення теплоелектростанцій після масованих обстрілів, а також інвестиції у видобуток вугілля на шахтах.

Про це повідомили у пресслужбі компанії з посиланням на звітність за 2023 рік.

На фінансовий результат компанії у минулому році вплинули декілька факторів, зазначають у "ДТЕК Енерго".

По-перше, зменшення курсових збитків через менше знецінення гривні до долара у 2023 році, порівняно із 2022 роком. По-друге, вищими у 2022 році витратами через знецінення в результаті ворожих масованих обстрілів основних засобів, дебіторської заборгованості та інших активів компанії і, як наслідок, – зменшенням амортизаційних витрат у 2023 році.

У компанії наголосили, що отриманий прибуток спрямували у безпрецедентну ремонтну кампанію на ТЕС "ДТЕК Енерго", що продовжують зазнавати масованих ударів ворога, та у інвестиції у видобуток вугілля, необхідного для надійної роботи теплової генерації, підготовку та проходження опалювального сезону.

В компанії нагадали, що через пошкодження від атак на кінець осінньо-зимового періоду 2022/2023 були недоступні 1,4 ГВт потужностей теплової генерації ДТЕК.

"У 2023 році інвестиції компанії у ремонти ТЕС та український вуглевидобуток склали рекордні майже 11 млрд грн в порівнянні з 6 млрд грн у 2022 році. Також минулого року було інвестовано 1,3 млрд грн у формування запасу критичного та резервного обладнання на випадок обстрілів", – зазначається у повідомленні.

Завдяки цьому вдалося відремонтувати після обстрілів зими 2022/2023 10 енергоблоків, 2 додатково розконсервувати, реалізувати планові ремонти на 26 енергоблоках, додали у "ДТЕК Енерго". Крім того, для збільшення видобутку вугілля минулого року шахтарі ввели в роботу 26 нових лав, у січні - березні 2024 року – 8 нових лав.

"Усі інвестиції були профінансовані виключно за рахунок власних коштів компанії", – наголосили у "ДТЕК Енерго".

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У компанії нагадали, що у березні-квітні 2024 року ворог пошкодив або знищив понад 80% теплової генерації компанії. За попередніми даними, для відновлення потужностей, втрачених через обстріли росіян по ТЕС, необхідно близько 14 млрд грн ($350 млн). Це завдані збитки обладнанню і вартість проведення ремонтних робіт. Значну частину коштів на відновлення компанія спрямує з власних ресурсів.

"В умовах війни, ТЕС, шахти та машинобудівні підприємства "ДТЕК Енерго" продовжують підтримувати надійність української енергосистеми та активно готуються до майбутнього опалювального сезону. Триває ліквідація наслідків останніх обстрілів, відновлювальні роботи на станціях, гірники продовжують видобувати вугілля для підтримки української енергосистеми", – запевнили в компанії.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції "ДТЕК Енерго" були атаковані російськими військами близько 180 разів.