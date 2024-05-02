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Новини
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Попит населення на валюту зростає: за місяць українці скупили $730 мільйонів

валют,обмін,валюти

Обсяги купівлі валюти населенням у квітні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $727,71 млн.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Зокрема, у квітні населення суттєво збільшило обсяги купівлі готівкової валюти до $1,95 млрд, а її обсяги її продажу майже не змінилися – $1,28 млрд.

Водночас фізичні особи придбали безготівкової валюти на $0,36 млрд, а продали – на $0,3 млрд. Ці показники також майже не змінилися, порівняно із березнем.

Операції населення з обміну валюти у квітні 2024 року.

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Як повідомлялося, обсяги купівлі валюти населенням у березні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $574,8 млн – це найнижчий показник з вересня 2023 року.  Так, у лютому обсяги чистої купівлі валюти населенням сягали $824,5 млн, а у січні та грудні минулого року перевищували $1 млрд.

Нагадаємо, у 2023 році українці продали валюти на $18,2 млрд, а купили – на $23 млрд. Чиста купівля валюти населенням становила $4,79 млрд.

Автор: 

валюта (2160) НБУ (9265) обмін валюти (694)


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У печатного станка педаль тормоза провалилась...
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02.05.2024 16:36 Відповісти
Схоже не лише мої "бойові" плакали…
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02.05.2024 18:58 Відповісти
Донатимо браття! Донатимо... Супутники купляємо... Валюту. Все на продаж. Будуються ларьки, магазини, торгівельні центри, як в останній день. От тільки американська аналітика каже - вкрадено від 3 до 5 мілліардів...
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02.05.2024 20:09 Відповісти

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