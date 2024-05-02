Експорт російського газу "Газпромом" до Європи продовжує падати

Постачання "Газпрому" до Європи у квітні 2024 року знизилися на 6% у добовому обчисленні порівняно з середнім значенням попереднього місяця, проте збільшилися на 10,3% порівняно з квітнем минулого року.

Про це свідчать розрахунки Reuters, засновані на середньодобових даних експорту Турецьким потоком та українським маршрутом, передає enkorr.

Після припинення постачання газопроводом "Ямал-Європа" й "Північним потоком" єдиними маршрутами транспортування російського газу в Європу залишилися транзит через Україну та одна нитка "Турецького потоку".

Як випливає з даних Європейської мережі операторів газотранспортних систем (ENTSOG) і "Газпрому" про добовий транзит через Україну, постачання "Газпрому" в Європу в квітні знизилися до 83,4 млн кубометрів з 88,7 млн кубометрів на добу в середньому за березень.

При цьому, порівняно з квітнем минулого року, добовий експорт зріс на 10,3% з 75,6 млн кубометрів.

Експорт "Газпрому"

"Газпром", який раніше розкривав дані про експорт двічі на місяць, з початку 2023 припинив публікацію статистики.

Постачання "Газпрому" до Євросозу ниткою "Турецького потоку" й українським маршрутом у квітні попередньо становили близько 2,5 млрд кубометрів, з яких через Туреччину було спрямовано близько 1,2 млрд кубометрів, або 41,2 млн кубометрів на добу.

Транзит через Україну становив близько 1,27 млрд кубометрів, або в середньому 42,2 млн кубометрів на добу. З початку року постачання "Газпрому" в Європу становило 10,2 млрд кубометрів.

Експорт "Газпрому" у далеке зарубіжжя, включно з Китаєм і Туреччиною, 2022 року впав майже на 46%, до 100,9 млрд кубометрів.

2023 року постачання російського концерну в Європу скоротилося до 28,3 млрд кубометрів. На піку експорту "Газпрому" у 2018-2019 роках постачання концерну до Європи перевищувало 175-180 млрд кубометрів, займаючи понад 80% у структурі продажу газу в далеке зарубіжжя.