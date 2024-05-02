"Детінізація та патріотизм": Гетманцев пояснив збільшення кількості мільйонерів під час війни
Зростання кількості офіційних мільйонерів в Україні за результатами декларації доходів за 2023 рік пов’язане з детінізацією доходів громадян.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") заявив Українським новинам.
"Детінізація та патріотизм громадян, які ухвалили рішення виходити в "білу", – так Гетманцев відповів на запитання про причини зростання кількості мільйонерів.
Скільки мільйонерів в Україні?
Як повідомлялося, 1 травня в Україні завершилася кампанія декларування доходів громадян за 2023 рік, декларації подали понад 172 тис. українців.
При цьому кількість українців, які за результатами 2023 року задекларували річний дохід у сумі понад 1 млн грн, становить 10,7 тис. осіб, що на 1,2 тис. більше у порівнянні з минулим роком. Вони мають мають сплатити ПДФО та військового збору на понад 1 млрд грн.
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тому і з допомогою Україні проблеми
Зараз 1 мільйон гривень - це усього лише 25 К$. це ціна "двушки" десь у центрі Дніпра або на околиці Київа чи Львова. Продав хтось бабціну квартиру, наприклад - ось вже й мільйонер..
і будуть в 3 рази вище, як в Маріуполі
ЗЕбілізація&мародерство.
Всего 25 256,3$
Тепер красти можна ....
Ох ця трускавецька школа економіки)