"Детінізація та патріотизм": Гетманцев пояснив збільшення кількості мільйонерів під час війни

Зростання кількості офіційних мільйонерів в Україні за результатами декларації доходів за 2023 рік пов’язане з детінізацією доходів громадян.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") заявив Українським новинам.

"Детінізація та патріотизм громадян, які ухвалили рішення виходити в "білу", – так Гетманцев відповів на запитання про причини зростання кількості мільйонерів.

Скільки мільйонерів в Україні?

Як повідомлялося, 1 травня в Україні завершилася кампанія декларування доходів громадян за 2023 рік, декларації подали понад 172 тис. українців.

При цьому кількість українців, які за результатами 2023 року задекларували річний дохід у сумі понад 1 млн грн, становить 10,7 тис. осіб, що на 1,2 тис. більше у порівнянні з минулим роком. Вони мають мають сплатити ПДФО та військового збору на понад 1 млрд грн.