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Новини
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"Детінізація та патріотизм": Гетманцев пояснив збільшення кількості мільйонерів під час війни

гетманцев

Зростання кількості офіційних мільйонерів в Україні за результатами декларації доходів за 2023 рік пов’язане з детінізацією доходів громадян.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") заявив Українським новинам.

"Детінізація та патріотизм громадян, які ухвалили рішення виходити в "білу", – так Гетманцев відповів на запитання про причини зростання кількості мільйонерів.

Скільки мільйонерів в Україні?

Як повідомлялося, 1 травня в Україні завершилася кампанія декларування доходів громадян за 2023 рік, декларації подали понад 172 тис. українців.

При цьому кількість українців, які за результатами 2023 року задекларували річний дохід у сумі понад 1 млн грн, становить 10,7 тис. осіб, що на 1,2 тис. більше у порівнянні з минулим роком. Вони мають мають сплатити ПДФО та військового збору на понад 1 млрд грн.

Автор: 

декларація (541) доходи (459) мільйонери (92) електронне декларування (456) Гетманцев Данило (477)


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Топ коментарі
+12
Ага, якщо вважати патріотизмом наближеність до Єрмака.
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02.05.2024 15:58
+11
Потужний струмінь в очі зебілам.
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02.05.2024 16:15
+9
"Детінізація та патріотизм грабежу України і її народу
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02.05.2024 15:58
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"Детінізація та патріотизм грабежу України і її народу
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02.05.2024 15:58 Відповісти
https://biz.censor.net/tag/8286/getmantsev/news/page/1
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02.05.2024 16:49 Відповісти
Ніт, падло розумне енд антиукраїнське
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02.05.2024 16:57 Відповісти
Ага, якщо вважати патріотизмом наближеність до Єрмака.
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02.05.2024 15:58 Відповісти
кіздят гроші
тому і з допомогою Україні проблеми
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02.05.2024 16:13 Відповісти
Потужний струмінь в очі зебілам.
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02.05.2024 16:15 Відповісти
а кто обнищал - и не патриоты каг бы???
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02.05.2024 16:20 Відповісти
Виходить ні. Зєльона логіка вона така.
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02.05.2024 16:28 Відповісти
А не з інфляцією? Колись ми вже всі були мільйонерами!
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02.05.2024 16:26 Відповісти
Це він прикалуєтся, казочки для тупеньких
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02.05.2024 16:30 Відповісти
Знущається над лохами і демонструє Заходу, що в Україні тотальна корупція і їй нічого робити в ЄС та НАТО.
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02.05.2024 18:50 Відповісти
зеленізація і інфляція....
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02.05.2024 16:37 Відповісти
Збільшення кількості пузатих означає подольше падіння планки бідності і використання пузатими війни для власного збагачення.
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02.05.2024 17:06 Відповісти
Чому обов'язково "пузатих" ? Чи ти мабуть з радянської пропаганди?

Зараз 1 мільйон гривень - це усього лише 25 К$. це ціна "двушки" десь у центрі Дніпра або на околиці Київа чи Львова. Продав хтось бабціну квартиру, наприклад - ось вже й мільйонер..
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02.05.2024 17:34 Відповісти
треба брати, а то русня прийде
і будуть в 3 рази вище, як в Маріуполі
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02.05.2024 18:43 Відповісти
Це Зельониє творять децентралізацію та патріотизм??? Новий анекдот від Зе-влади ))).
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02.05.2024 17:12 Відповісти
Взагалі-то "Детінізація". А ОВДП - це патріотизм за твоїм розумінням? Двічі за рік погасити ОВДП на півмільойна ось тобі й прибуток 1 млн, але чистий прибуток близько 50 тисяч за рік - ну таке... на рівні мінімальної пенсії.
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06.05.2024 12:13 Відповісти
Скільки з цих нуворишів обіймають державні посади? Чи їх родичі?
ЗЕбілізація&мародерство.
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02.05.2024 17:30 Відповісти
тупа нажива... на біді людей.
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02.05.2024 17:41 Відповісти
Ага , яйця по 17, та зимова форма, в якій літом зимньо.
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02.05.2024 17:50 Відповісти
Пояснювати звиклу інфляцію патріотизмом може або кінчений ідіот або рафінована сволота.На початку дев"яностих ми всі були мільйонерами,але навіть тоді ніхто не здогадався нас рахувати...
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02.05.2024 18:06 Відповісти
ужас как мало!
Всего 25 256,3$
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02.05.2024 18:42 Відповісти
... геній економічних новацій гетьманцев доповів ,що вкрадені мільйони є теж прояв патріотизму,...і виходом із тіні.
Тепер красти можна ....
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02.05.2024 20:15 Відповісти
Корисний ідійот
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03.05.2024 01:01 Відповісти
Яке ж воно недолуге
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03.05.2024 09:33 Відповісти
Ахаха))) прямо в очі сцуть. Тре самому патріотично грабити народ....
Ох ця трускавецька школа економіки)
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03.05.2024 09:48 Відповісти
Хм, цікава стратегія. Я про це чомусь не подумала. Але логіку в даному поясненню бачу.
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07.05.2024 17:10 Відповісти

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