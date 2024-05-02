Борги росіян за кредитами перевищили 38 трильйонів рублів

Борги росіян за кредитами продовжують швидко зростати – станом на 1 квітня банки видали кредитів на 36,6 трлн руб.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані російського Центробанку.

Як зазначається, до цього треба додати 1,4 трлн руб. іпотечних кредитів, оформлених у вигляді цінних паперів. Це також борги населення, які у банків викупили іпотечні агенти. Загалом сума складає 38 трлн руб. Такі папери є й за іншими видами кредитів, а частину прострочених боргів банки передають колекторам, але загальних даних про це немає.

Зростання боргового навантаження населення давно турбує Центробанк Росії, він намагається з цим боротися, але безуспішно. Водночас голова ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна зазначала, що зростання доходів дозволяє громадянам одночасно більше зберігати та більше витрачати, у тому числі в кредит.

Високі ставки не зупиняють позичальників (а у випадку з пільговими іпотечними програмами ставки фіксовані, у березні за ними було видано 73% іпотеки, або 326 млрд руб.). Одних стимулюють впевненість у майбутніх доходах та високі інфляційні очікування, інші беруть нові кредити, щоб обслуговувати старі.

Кредитування зростає в основному за рахунок вже закредитованих людей, половина роздрібного портфеля банків припадає на позичальників із трьома кредитами і більше, зазначав ЦБ Росії (загалом їх 12,9 млн осіб).

"Кредити за вищою ставкою беруть позичальники з підвищеним рівнем ризику, тоді як більш платоспроможні громадяни відкладають рішення про отримання кредиту", – констатував регулятор.

Обмеження Центробанку РФ

У результаті Центробанку довелося переглянути прогнози: у лютому він очікував, що цього року споживання домогосподарств скоротиться в межах 1%, а кредитування населення зросте на 5-10%, але тепер прогнозує зростання споживання на 2,5-3,5%, а роздрібного кредитування – на 7-12%.

Тому ЦБ Росії дедалі більше застосовує прямі обмеження.

З липня він посилює вимоги для видачі незабезпечених споживчих кредитів та, вперше, автокредитів.

Набіулліна пояснювала це прагненням обмежити боргове навантаження громадян і тим, що вони стали гірше платити за кредитами. За даними Центробанку РФ, частка кредитів готівкою з простроченням понад 30 днів на третій місяць з моменту видачі кредиту зросла втричі: з 0,4% за виданими в липні до 1,2% за кредитами, наданими в січні (за жовтневими – 0,7%).