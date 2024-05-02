Lufthansa, Air France та KLM: Євросоюз підозрює 20 авіакомпаній у обмані споживачів

Європейська Комісія та органи захисту прав споживачів Євросоюзу (СРС) ініціювали розслідування проти 20 авіакомпаній, які, можливо, вводять в оману споживачів щодо компенсацій шкідливих викидів літаків під час польотів.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, передає LIGA.net.

Авіакомпанії підозрюють у "грінвошингу" (greenwoshing – "зелене відмивання") – недобросовісному маркетингу, коли компанії заявляють про зусилля захисту навколишнього середовища, проте без доказової бази. Це вважається обманом споживачів.

Єврокомісія вважає, що заяви авіакомпаній щодо компенсації шкідливих викидів літаків завдяки кліматичним проєктам та використанню екологічніших видів пального не мають наукового обґрунтування і можуть розглядатися як "грінвошинг".

Авіакомпаніям надіслано листи з вимогою протягом 30 днів підтвердити науковими доказами свої інформаційні повідомлення щодо компенсації викидів, інакше до авіаперевізників буде застосовано санкції.

Які авікомпанії підозрюються

Єврокомісія не вказує, про які авіакомпанії йдеться, посилаючись на початковий етап розслідування, проте Air France, її голландський підрозділ KLM та Lufthansa підтвердили агентству Reuters, що вони отримали лист із попередженням від Єврокомісії.

Що не подобається ЄК

У Єврокомісії пояснили, які заяви авіакомпаній вони вважають неприйнятними та потребують доказів:

це, наприклад, використання терміна "екологічне авіаційне пальне" без чіткого обґрунтування впливу такого пального на довкілля;

твердження, що авіакомпанія рухається до нульових викидів парникових газів або будь-яких майбутніх екологічних показників, без чітких зобов'язань, цілей і незалежної системи моніторингу, що піддається перевірці;

під сумнів ставиться надання споживачам "калькулятора" викидів CO2 конкретного рейсу без надання достатніх наукових доказів надійності такого розрахунку тощо.

У березні 2024 року країни Євросоюзу ухвалили законопроєкт, який вимагає від компаній гарантувати, що вони не використовують примусову працю і що їхні товари були виготовлені без шкоди для довкілля.