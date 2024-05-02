Російський "Газпром" отримав рекордний збиток після втрати ринку ЄС (оновлено)

Російський "Газпром" у 2023 році отримав чистий збиток у розмірі 629,1 млрд руб. ($6,84 млрд) після чистого прибутку 1,23 трлн руб. роком раніше.

Це випливає з консолыдованоъ звітності компанії за міжнародними стандартами, передає The Moscow Times.

Для порівняння, за 2021 рік російський газовий монополіст отримав 2,68 трлн рублів чистого прибутку. Востаннє перед цим "Газпром" фіксував збиток ще у 1998 році.

Зараз доходи "Газпрому" знижуються через втрату європейського ринку експорту газу, який був найприбутковішим його бізнесом у сегменті продажу палива. Зокрема, 2023 року постачання російського газу до Європи трубопроводами впали до 28,3 млрд кубометрів.

Виторг "Газпрому" минулого року скоротився на 27% – до 8,54 трлн руб. із 11,7 трлн рублів у 2022 році.

"Газпром" втратив ринок Європи

Як повідомлялося, за офіційними даними російського уряду, експорт російського газу трубопроводами у 2023 році впав ще на 29,9% – до 99,6 мільярда кубометрів.

Загалом після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну експорт російського газу трубопроводами впав удвічі. Так, у 2021 році експорт російського газу трубопроводами становив 206,8 млрд куб. м, у 2022 році – 142,1 млрд кубометрів.

За оцінками Reuters, експорт газу "Газпромом" до Європи через Україну та "Турецький потік" у 2023 році впав ще на 55,6% – з 63,8 млрд до 28,3 мільярда кубометрів. П’ять років тому він сягав 180 млрд кубометрів.

Експорт "Газпрому" до країн далекого зарубіжжя, включаючи Китай та Туреччину, у 2022 році впав майже на 46% – до 100,9 мільярда кубометрів. У 2023 році обсяги експорту знизилися до близько 70 мільярдів кубометрів, зокрема близько 22,5 мільярдів кубометрів транспортовано до Китаю.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Росія намагалася використати залежність ЄС від російського газу у своїх інтересах. Спочатку Росія припинила постачати газ низці покупців у Європі, вимагаючи оплати у рублях. Згодом "Газпром" сам зупинив постачання газопроводом "Північний потік", вимагаючи скасування санкцій на постачання та обслуговування турбін. А у вересні 2022 року "Північний потік" і побудований, але так і не запущений, "Північний потік-2" було пошкоджено внаслідок диверсії.