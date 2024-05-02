Індія різко збільшила імпорт російської нафти

Імпорт сирої нафти в Індію впав приблизно на 8% у квітні порівняно з попереднім місяцем, оскільки країна намагається збільшити внутрішнє виробництво та зменшити залежність від імпорту.

За даними енергетичного трекера Vortexa, загальний імпорт сирої нафти в Індію становив 4,5 млн барелів на день (б/д) у квітні, що менше, ніж 4,9 млн б/д у березні, передає enkorr.

Незважаючи на скорочення загального імпорту нафти, російські поставки сирої нафти в Індію зросли на 18% у квітні порівняно з минулим місяцем.

У квітні РФ поставила в Індію 1,7 млн барелів сирої нафти проти 1,5 млн барелів на добу в березні. Російський Urals – кислий сорт – був основним імпортом Індії з Росії.

Збільшення поставок нафти відбувається попри повідомлення про зменшення знижок на російську нафту та посилення санкцій США.

Тим часом імпорт Індією сирої нафти з інших країн, включно з Іраком, Саудівською Аравією, ОАЕ та США, впав за місяць. Імпорт із Венесуели також знизився.

Індія також була найбільшим покупцем російської сирої нафти. Росія поставила в Індію більше нафти, ніж Китай у квітні, що змінило тенденцію минулого місяця.

Обхід санкцій

Ранше повідомлялося, що індійські регулятори схвалили діяльність російських страхових компаній у роботі з постачальниками нафти.

Перші три компанії отримали дозвіл діяти до 20 лютого 2025 року, а Ingosstrakh – до березня 2029 року.

Страхове покриття всіх чотирьох провайдерів забезпечується державною російською національною перестрахувальною компанією. Перехід послуги своїх страхових компаній допоможе Росії зменшити залежність від країн і виконати вимоги індійських покупців.

Менш як 25% російського експорту у березні у всі регіони було застраховано членами Міжнародної групи клубів взаємного страхування у Лондоні.

Раніше Росія користувалася послугами західних страховиків для танкерного флоту, який експортує нафту в Індію. Однак ліміт $60 за барель, встановлений G7 і ЄС для вантажів з використанням їхніх сервісів, давав їм важелі впливу на російські потоки.