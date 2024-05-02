Ще один регіон Росії почав конфісковувати автомобілі для відправлення їх на війну

Голова Бурятії (Росія) Алексєй Циденов доручив Мінтрансу РФ та Державтоінспеції регіону опрацювати механізм передачі конфіскованих транспортних засобів на війну проти України. Раніше до практики відправлення конфіскованих автомобілів на фронт почали вдаватися в Пермському краї та Башкортостані.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на повідомленні Циденова.

"За минулий рік у республіці затримано 7,8 тис. водіїв із ознаками сп'яніння. З них понад 1,2 тис. – повторно. Заарештовано 374, конфісковано – 266 автомобілів", – повідомив Циденов.

Він також нагадав, що в Росії діє нормативний акт, за яким конфісковане майно може передаватися на війну.

Конфісковані автомобілі, вважає губернатор, повинні "йти в справу", а водіям варто задуматися про те, що "п'яним за кермо сідати це не тільки дуже небезпечно, а й накладно".

Конфіскація автомобілів у Росії

У квітні в Пермському краї повідомили, що регіональні судові пристави вже тричі передали конфісковані автомобілі на війну РФ проти України. До цього один випадок відправлення конфіскованого автомобіля на фронт було зафіксовано наприкінці березня в Уфі.

У 2022 році у російський Кодекс про адміністративні правопорушення були внесені зміни, які передбачали можливість конфіскації автомобілів за повторну їзду за кермом у нетверезому стані та за їзду без прав. Перший випадок вилучення транспортного засобу стався у жовтні того ж року у Красноярському краї.

Вилучити машину у порушника можуть навіть попри те, що вона перебуває у спільному володінні. У разі другий власник має право вимагати виплату своєї частки, подавши окремий позов.