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Новини
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Найбільша російська бюджетна авіакомпанія втратить міжнародні рейси через санкції США

победа

Міністерство фінансів США внесло найбільшу російську бюджетну авіакомпанію "Побєда" (належить "Аерофлоту") до SDN-list — найжорсткішого санкційного списку, який передбачає блокування всіх активів і заборону на будь-які операції.

Через це авіакомпанія може втратити принаймні частину міжнародних рейсів, пише The Moscow Times із посиланням на російських експертів.

Зараз "Побєда" літає до країн колишнього СРСР, а також Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, зазначає керівник напряму аналітики російської компанії "Альфа-Інвестиції" Василь Карпунін.

Аналітики російської консалтингової компанії MMI підтверджують, що потрапляння до SDN-list "може негативно позначитися на закордонних маршрутах" авіакомпанії.

Рейси "Побєди" до Туреччини та ОАЕ та країн колишнього СРСР можуть бути обмежені, на них припадає приблизно 15% усіх перевезень лоукостера, уточнюють аналітики російського інвестбанку "Сбєрбанк CIB".

"Міжнародні перельоти "Побєди", ймовірно, замістять "Аерофлот" та авіакомпанія "Росія", а "Побєда" у якості компенсації може наростити частку внутрішніх авіарейсів", – вважають вони.

Санкції проти "Побєди" офіційно набудуть чинності 30 липня – до цієї дати американський Мінфін дозволяє завершити всі операції з перевізником. Поки що компанія виконує всі вильоти за планом, зазначає російська Асоціація туроператорів (АТОР).

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"Побєда" стала першою російською авіакомпанією, яка потрапила під блокуючі американські санкції. Наприклад, "Аерофлот" знаходиться лише у списках санкцій Мінторгу США, що забороняє йому безпосередньо імпортувати американські технології.

Саме порушення технологічних обмежень стало підставою для санкцій проти "Побєди", випливає із роз'яснень Держдепу. За американськими даними, компанія лише за минулий рік придбала та перевезла підсанкційні запчастини для літаків на $1 млн, а в січні 2024 року брала участь у транспортуванні авіакомпонентів з Індії за допомогою іранської Mahan Air.

За підсумками минулого року "Побєда" відзвітувала про рекордний у своїй історії прибуток у розмірі 21,3 млрд рублів та перевезла понад 13 мільйонів пасажирів.

Авіакомпанію "Побєда" створили у 2014 році замість російського лоукостера "Доброльот", який припинив польоти через санкції ЄС у відповідь на анексію Росією Криму та окупацію частини Донбасу.

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02.05.2024 18:07 Відповісти
я вже замахався чекати, коли вже якійсь кацапський борт ********** у середину Васюганських боліт.
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02.05.2024 18:09 Відповісти
Тільки тепер ???
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02.05.2024 18:14 Відповісти
ця новина за2014?
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02.05.2024 18:25 Відповісти
Ні. В 14-му Доброльот став Побєдою. Зараз Побєду переіменують на СуперПупер і будемо чекати чергові 10 років на санкції.
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02.05.2024 20:36 Відповісти
Чому б проти аерофлоту так само не зробити?
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02.05.2024 18:32 Відповісти
Бізнес понад усе! Аєрофлот купує запчастини, таємне обслуговування та інше! Так чому Боінг та Аєробас повині втрачати даже мізерні доходи за якоісь України? Впевнень, що 90 відсотків топових менеджерів боінга та аєробаса на питання" На якому континенті знаходится України?" дадуть відповід, "Десь у африці".
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02.05.2024 19:10 Відповісти
Здавалось би дрібниця, а все ж приємно!
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02.05.2024 19:12 Відповісти

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