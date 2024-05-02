Вимагав $700 мільйонів: Українського хакера в США засудили до 14 років в’язниці

У США засудили громадянина України Ярослава Васінського до 13 років 7 місяців ув’язнення за участь у проведенні понад 2500 хакерських атак та вимаганні $700 млн.

Про це повідомляє Міністерство юстиції США, передає Укрінформ.

"Сьогодні громадянина України засудили до 13 років 7 місяців ув'язнення та зобов’язали виплатити понад $16 млн компенсації за участь у понад 2500 хакерських атак та вимаганні викупу в розмірі понад $700 млн", – йдеться в повідомленні.

За що засудили хакера з України

За даними слідства, яке вело ФБР, Васінський разом зі спільниками здійснив тисячі атак з використанням програми-вимагача Sodinokibi/REvil. Хакери зламали тисячі комп’ютерів по всьому світу та шифрували їх за допомогою програм-вимагачів.

Потім зловмисники вимагали викуп, погрожуючи публічно розкрити дані жертв.

Васінський визнав себе винним за 11 пунктами обвинувачення у змові з метою вчинення шахрайства та у відмиванні коштів.

Його затримали у Польщі у жовтні 2021 року та екстрадували до США в березні 2022 року.