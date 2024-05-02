На Великдень комендантську годину скоротять у двох областях
У двох областях України, Кіровоградській і Хмельницькій, за рішеннями місцевої влади скоротять тривалість комендантської години.
Про це повідомили в обласних військових адміністраціях, передає Укрінформ.
Так, на Кіровоградщині комендантська година 5 травня триватиме з 00:00 до 04.00, а на Хмельниччині – з 00:00 до 03:00.
У решті областей час залишається без змін.
Комендантська година в Україні
У Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Тернопільській областях, у Запоріжжі й Запорізькому районі комендантська година триває з 00:00 до 05:00.
У Полтавській, Черкаській, Чернівецькій і Чернігівській – з 00:00 до 04:00.
У Сумській і Харківській – з 23:00 до 05:00.
У Донецькій, Луганській, Херсонській, на неокупованій частині Запорізької, крім облцентра і Запорізького району, – з 21:00 до 05:00.
На Закарпатті комендантської години немає.
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