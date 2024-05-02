Рейтинг найбільших будівельних компаній України під час війни знову очолили підрядники "Укравтодору" (оновлено)

Перші три місця у переліку найбільших будівельних компаній України за розміром чистого доходу у 2023 році зайняли фірми, що займаються будівництвом доріг. Після знищення Каховського водосховища вони почали отримувати підряди на будівництво водогонів.

Про це свідчить рейтинг будівельних компаній за офіційним показником чистого доходу (за даними Держстату) у 2023 році, оприлюднений сервісом YouControl.Market.

Рейтинг найбільших будівельних компаній за розміром доходу виглядає наступним чином:

8,2 млрд грн – ТОВ "Автомагістраль-південь" . З минулого року компанія офіційно належить бізнесмену Олександру Бойку. Її також пов’яували з оточенням мера Одеси Геннадія Труханова.

. З минулого року компанія офіційно належить бізнесмену Олександру Бойку. Її також пов’яували з оточенням мера Одеси Геннадія Труханова. 8,1 млрд грн – ТОВ "Група компаній "Автострада" , що входить до фінансово-промислової групи MS Capital Максима Шкіля.

, що входить до фінансово-промислової групи MS Capital Максима Шкіля. 6 млрд грн – ТОВ "Ростдорстрой" . Одеська компанія належить депутату Одеської міської ради від партії мера Одеси Труханова "Довіряй ділам" Юрію Шумахеру та бізнесмену Євгену Коновалову.

. Одеська компанія належить депутату Одеської міської ради від партії мера Одеси Труханова "Довіряй ділам" Юрію Шумахеру та бізнесмену Євгену Коновалову. 3,4 млрд грн – ТОВ "Косул" . Компанія займається розвідувальним бурінням, її бенефіціаром є Рінат Ахметов.

. Компанія займається розвідувальним бурінням, її бенефіціаром є Рінат Ахметов. 3 млрд грн – ТОВ "Солагро". Київська будівельна компанія, що входить до групи "Солагро". Ключова особа — Ігор Юшко. Компанії групи працюють в сферах постачання природного газу промисловим споживачам; експорту агропродукції, агротрейдінгу.

Київська будівельна компанія, що входить до групи "Солагро". Ключова особа — Ігор Юшко. Компанії групи працюють в сферах постачання природного газу промисловим споживачам; експорту агропродукції, агротрейдінгу. 2,9 млрд грн – ТОВ "Онур конструкціон інтернешнл" . Входить до групи "Онур" турецьких бізнесменів Онура та Іхсана Четінджевіз. Компанії групи є активними учасниками процедур державних публічних закупівель.

. Входить до групи "Онур" турецьких бізнесменів Онура та Іхсана Четінджевіз. Компанії групи є активними учасниками процедур державних публічних закупівель. 2,5 млрд грн – ТОВ "Київська енергетична будівельна група" . Входить до складу групи "СВС-Дніпро". Ключові особи – Володимир Випирайло та Микола Кравченко.

. Входить до складу групи "СВС-Дніпро". Ключові особи – Володимир Випирайло та Микола Кравченко. 2,1 млрд грн – ТОВ "Ріелт-буд" . Займається будівництвом житлових і нежитлових будівель, кінцевою бенефіціарною власницею є Юлія Харченко. Вона ж була керівником декількох компаній, що входять складу до Групи "БТ Інвест", яка управляє мережею роздрібних магазинів Novus та реалізує проєкти будівельного девелопера "Stolitsa Group".

. Займається будівництвом житлових і нежитлових будівель, кінцевою бенефіціарною власницею є Юлія Харченко. Вона ж була керівником декількох компаній, що входять складу до Групи "БТ Інвест", яка управляє мережею роздрібних магазинів Novus та реалізує проєкти будівельного девелопера "Stolitsa Group". 2 млрд грн – ПрАТ "Природні ресурси". Компанія займається розвідувальним бурінням і входить до групи Віктора Пінчука EastOne.

Компанія займається розвідувальним бурінням і входить до групи Віктора Пінчука EastOne. 2 млрд грн – ПрАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд".

Як повідомялося, після зменшення фінансування ремонту та будівництва доріг з держбюджету колишні найбільші підрядники "Укравтодору" почали отримувати мільярдні замовлення на будівництво водогонів та захисту для енергетичних об'єктів.

Зокрема, минулого року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області без торгів уклала три договори на будівництва магістральних водогонів для ліквідації наслідків знищення росіянами Каховської ГЕС на загальну суму 12,62 млрд грн. Підряди отримали "Автомагістраль-Південь" (5,32 млрд грн), "Група компаній "Автострада" (5,3 млрд грн) та "Ростдорстрой" (2 млрд грн).

Ці три фірми є одними з найбільших ремонтників доріг в Україні. Вони увійшли в Топ-5 найбільших будівельних підрядників у "Прозорро" протягом 2022-2023 років. "Автострада" зайняла перше місце із сумою 46,78 млрд грн, "Автомагістраль-Південь" – третє місце із сумою 37,23 млрд грн, а "Ростдорстрой" – п’яте місце із сумою 22,39 млрд грн.

Втім, власник "Автостради" Максим Шкіль у квітні нарікав, що держава не вчасно розраховується за замовленнями. За його словами, лише перед "Автострадою" борг сягає 12 млрд грн.