Міносвіти розподілило 19 мільярда між 134 вишами: Які університети отримали найбільше

Міністерство освіти й науки України затвердило розподіл 18,8 млрд грн видатків державного бюджету між 134 закладами вищої освіти державної форми власності, що належать до сфери управління Міносвіти.

Про це йдеться в повідомленні Міносвіти, передає Інтерфакс-Україна.

"Розмір виділених державних коштів для кожного університету визначено з огляду на п'ять основних критеріїв, яким має відповідати заклад освіти", – сказано в повідомленні.

Основний критерій розподілу – контингент здобувачів, які вчаться за кошти бюджету.

Окрім того, йдеться про такі показники:

наукова практика/діяльність – кількість коштів (приведено на одного працівника), які ЗВО заробив від надання науково-технічних, консультаційних послуг або отримав у формі грантів на наукові розробки;

інтернаціоналізація – місце в міжнародних рейтингах та/або участь у європейських проєктах "Еразмус+";

працевлаштування – відсоток випускників, які працевлаштовані (дані від Пенсійного фонду);

регіональний коефіцієнт – для підтримання закладів освіти найбільш вразливих, нині прифронтових регіонів.

Які виші отримать найбільше коштів

Як повідомили в Міносвіти, найбільше фінансування отримають:

Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Сікорського" (1530,9 млн грн),

Національний університет "Львівська політехніка" (980,1 млн грн),

Національний університет біоресурсів і природокористування (620 млн грн),

Львівський національний університет імені Франка (568,4 млн грн),

Національний авіаційний університет (498,8 млн грн),

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (496,6 млн грн),

Харківський національний університет імені Каразіна (412 млн грн).

"МОН розробляє методичні рекомендації до використання резерву, сума якого налічує 504 млн грн. Передбачено, що частину цього резерву буде спрямовано на розв'язання проблем, пов'язаних із функціонуванням переміщених закладів освіти", – зазначили в Міносвіти.