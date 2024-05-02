Перед Великоднем оптові ціни на свинину знизилися

Закупівельні ціни на свинину перед великодніми святами знизилися до 60 грн за 1 кг.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Свинарі України".

"У ході торгів у передвеликодній тиждень ціни закупівлі живця свиней у різних регіонах країни узгодилися, знизившись на 3-6% порівняно з попереднім", – сказано в повідомленні.

В асоціації зазначили, що, незважаючи на те, що зустрічалися котирування від 59 грн/кг до 63 грн/кг, у більшості випадків ціни закупівлі тяжіли до позначки 60 грн/кг.

Середньозважена ринкова позначка склала 60,5 грн/кг, що на 4,8% нижче, ніж у кінці квітня.

Великодній кошик

Раніше повідомлялося, що продукти у Великодньому кошику у 2024 році здорожчали на 17,6%, до 1422,05 грн.

Найдорожчими складовими великоднього кошика, традиційно залишаються м’ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) – 200 грн (380-420 грн за 1 кг), буженина (0,5 кг) – 250 грн (500-540 грн за 1 кг). Вартість сала залишилась практично на рівні минулого року – (0,5 кг) – до 110 грн з розрахунку 210-280 грн за 1 кг.