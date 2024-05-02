У Росії не залишилося оригінальних запчастин для техніки Apple
У Росії в авторизованих сервісних центрах (АСЦ) Apple закінчилися оригінальні комплектуючі для iPhone і MacBook.
Про це пише російське видання "Ведомости" з посиланням на незалежного аналітика Сергєя Вільянова та джерело в АСЦ, передає ЕП.
Як повідомив представник одного із АСЦ, оригінальних комплектуючих для техніки Apple в Росії немає в жодному сервісному центрі.
Він пояснив, що iPhone 14 і 15 не обслуговуються в Росії, а поставки оригінальних запчастин на смартфони більш раннього покоління припинилися в грудні 2023 року.
Співрозмовник уточнив, що досі АСЦ використовували залишки комплектуючих, які зберігалися на складах.
Як заявив аналітик агентства Mobile Research Group Ельдар Муртазін, оригінальні комплектуючі в офіційних сервісних центрах почали закінчуватися ще влітку 2023 року,
Вільянов сказав, що поставки комплектуючих повністю припинилися в лютому 2024 року – саме тоді закінчився дворічний гарантійний термін для всієї техніки Apple, ввезеної офіційно до припинення постачань: цю ж інформацію підтвердило джерело газети в одному з АСЦ.
За словами джерела в одному з російських маркетплейсів, використання оригінальних запчастин від інших пристроїв стало нормальною практикою для російського ринку ремонту.
Співрозмовник додав, що деякі гравці постачають запчастини з країн СНД і відправляють техніку на обслуговування за кордон.
Apple у Росії
Раніше російські сервіси почали попереджати користувачів про заборону авторизації через Apple чи Google ID.
У березні 2023 року Apple призупинила гарантійне обслуговування MacBook та iPad у Росії.
Apple також призупинила продажі всіх продуктів у Росії та обмежила використання своїх сервісів, у тому числі Apple Pay, через російське військове вторгнення в Україну. Однак товари компанії потрапляють на російський ринок з використанням "сірих" схем.
Компанія Google в ніч на 10 серпня 2023 року почала масово блокувати корпоративні сервіси Google Workspace (корпоративна пошта, документи, диск тощо) низці російських компаній, які потрапили під американські санкції.
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