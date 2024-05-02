Власник PornHub зареєструвався як платник ПДВ в Україні

Компанія Ethical Capital Partners, якій належить сервіс PornHub, зареєструвалася платником ПДВ в Україні як постачальник електронних послуг.

Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

"Тож тепер можна пильнувати за сумлінною сплатою податків не лише OnlyFans. Остання, до слова, поповнила бюджет на $0,7 млн за перший квартал", – зазначив Гетманцев.

Він нагадав, що зараз триває компанія декларування особами-нерезидентами, які здійснюють операції з постачання електронних послуг фізичним особам.

"У першому кварталі 2024 року маємо плюс 17 нових платників", – додав Гетманцев.

За його словами, на сьогодні 78 (з 105) платників задекларували свої податкові зобов'язання на суму 2,4 млрд грн (25,5 млн євро та $32,6 млн).



Найбільші платники ПДВ з цифрових послуг задекларували та сплатили понад 2 млрд грн ще до настання граничного строку. Зокрема, це: