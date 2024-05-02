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Власник PornHub зареєструвався як платник ПДВ в Україні

pornhub

Компанія Ethical Capital Partners, якій належить сервіс PornHub, зареєструвалася платником ПДВ в Україні як постачальник електронних послуг.

Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

"Тож тепер можна пильнувати за сумлінною сплатою податків не лише OnlyFans. Остання, до слова, поповнила бюджет на $0,7 млн за перший квартал", – зазначив Гетманцев.

Він нагадав, що зараз триває компанія декларування особами-нерезидентами, які здійснюють операції з постачання електронних послуг фізичним особам.

"У першому кварталі 2024 року маємо плюс 17 нових платників", – додав Гетманцев.

За його словами, на сьогодні 78 (з 105) платників задекларували свої податкові зобов'язання на суму 2,4 млрд грн (25,5 млн євро та $32,6 млн).

Найбільші платники ПДВ з цифрових послуг задекларували та сплатили понад 2 млрд грн ще до настання граничного строку. Зокрема, це:

  • Google,
  • Apple,
  • META platforms,
  • Valve corporation.

Автор: 

податки (2414) ПДВ (414) Гетманцев Данило (477)


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И при этом в Украине действует совково-коррупционный закон о распространении порнографии.

Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Но где законы и где Украина?
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03.05.2024 01:10 Відповісти
А ви кажете, що канадці не допомагають!
Канадський PornHub допомагає підняти не тільки тонус!
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03.05.2024 07:26 Відповісти
Гетмацев вирішив обкласти податками ПорноХаб, діяльності якої в Україні є кримінальною, а зняти з ПорноХаб кримінальність не догадався... Це курво теж саме що з виробництва кокса і герича брати податки... Куколд у очечах
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03.05.2024 10:36 Відповісти
Штраф зробив своє діло, ось і результат з'явився.
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03.05.2024 17:18 Відповісти

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