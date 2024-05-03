У "Київ Цифровий" тепер можна безкоштовно замовити учнівський квиток

У застосунку "Київ Цифровий" з’явилася можливість безкоштовно замовити електронний учнівський квиток.

Про це повідомив заступник міського голови Києва Петро Оленич.

"Ми оцифрували учнівський квиток, який виконує функції проїзного у громадському транспорті. Все просто і зручно – оновіть "Київ Цифровий", виберіть "Замовлення учнівського", отримайте номер, пін-код і додайте їх в акаунт учня. Замінити пластиковий учнівський на електронний можна в налаштуваннях", – пояснив він.

Крім того, додав Оленич, батьки зможуть записати дітей у школи через цифровий сервіс на міському порталі послуг. Спершу сервіс запуститься у 13 школах, а згодом – у всіх.

Як замовити учнівський квиток

Для того, щоб отримати електронний учнівський:

оновіть застосунок,

виберіть сервіс "Замовлення учнівського", заповніть дані учня та замовте цифровий квиток,

отримайте номер і пін-код учнівського, щойно навчальний заклад підтвердить дані,

додайте учнівський за номером і пін-кодом в акаунт учня в сервісі "Транспортна карта".

"Якщо ви вже додали пластиковий учнівський у застосунок, переходьте в його налаштування та перетворюйте на цифровий. Більше не треба нагадувати дитині взяти пластикову карту – учнівський квиток завжди в смартфоні. Якщо поки немає смартфона, можна замовити пластиковий учнівський проїзний на додачу до цифрового", – зазначається в Telegram "Київ Цифровий".