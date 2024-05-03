Велика Британія виділятиме Україні по 3 мільярди фунтів військової допомоги щороку, – Кемерон

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон пообіцяв, що його країна виділятиме Україні 3 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги ($3,74 млрд) на рік "стільки, скільки це буде потрібно".

Про це він повідомив в інтерв’ю Reuters під час візиту у Київ.



"Ми будемо надавати 3 млрд фунтів стерлінгів щороку стільки, скільки буде необхідно. Ми просто вичерпали все, що могли, з точки зору надання обладнання", – зазначив він, додавши що частина цього обладнання "фактично прибуває в Україну сьогодні, поки я тут".



Крім того, Кемерон заявив, що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для нанесення ударів по цілях всередині Росії.



Водночас очільник британського МЗС привітав ухвалення Конгресом США пакету допомоги Україні на понад $60 млрд.



"Це надзвичайно важливо, не лише з точки зору зброї, яку це принесе, але й підвищення морального духу, яке це принесе людям тут, в Україні", – додав Кемерон.



Однак він не відповів прямо на запитання, як, на його думку, можливе переобрання Дональда Трампа президентом США може вплинути на підтримку України Вашингтоном.



"Не нам вирішувати, кого американці оберуть своїм президентом – ми будемо працювати з тим, хто б це не був", – сказав Кемерон.

Як повідомлялося, 23 квітня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про найбільший пакет військової допомоги Україні.