Споживання електроенергії зростає: Україна залучала аварійну допомогу з трьох країн
Учора, 2 травня, споживання електроенергії в Україні підстрибнуло на 2,5% проти попередньої доби. Потреби споживачів покривалися, зокрема, завдяки залученню аварійної допомоги з трьох сусідніх країн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
"Потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом, у вечірні пікові години залучалась аварійна допомога з Румунії, Польщі та Словаччини – сумарним обсягом близько 0,25% від добового споживання електроенергії", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. В інших регіонах споживачі не обмежувалися.
На півдні країни для недопущення перевантаження обладнання однієї з високовольтних підстанцій оператор системи передачі з 11:15 до 16:00 обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ.
Як додали в Міненерго, у Києві через відключення обладнання на одній з підстанцій знеструмлювалися 49 житлових будинків та 99 установ Святошинського та Солом'янського районів – загалом 13,4 тисячі абонентів. За дві години усіх заживили.
В Одеській області на одній з підстанцій обленерго відключалося обладнання, знеструмлювалися побутові споживачі. На ранок теж усіх заживлено.
На Дніпропетровщині вночі відключалась повітряна лінія, внаслідок чого знеструмлювалися промислові споживачі. Впродовж години всіх заживили.
На сьогодні прогнозується імпорт електроенергії обсягом 2800 МВт-год.
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Але ні, ми вмикатимемо. І наражатимемось на віялові відключення.
Війна війною, комфорт - понад усе.
І ще на Європу діжку котимо.
На себе б подивились. Нічим не краще у цьому плані.
Ви серйозно?
Вимкніть кондиціонери в ОПі, КМУ, ВРУ, СБУ, МОУ.
Якраз вистачить. А ще не забудьте зібрати чайники і кавомашини з вищезазначених утворень.
учора "високочолий" експерт з енергетики на "Прямому" на запитання ведучого запевняв, що мікрогенерація (кожен власник виробляє енергію для себе і залишки, за бажанням може, надавати в мережу) ніякого значного ефекту не матиме для енергосистеми..
така сама ситуація в Україні і зі зброєю: ви хоч здохніть, беззбройні "кріпаки", чи від рук окупанта, як скотина безропотна, чи потерпайте від нестачі енергії, яку могли б виробляти автономно самі.. але влада-монополіст не дозволить втратити важелі впливу на холопів сцаря Зєлєнскага..
PS наразі добу сижу без "зеленського світла" і ситуацію "витягує" своя мікро-мікрогенерація від сонця, бо акулам не вигідно підтримувати мікроконкурентів, вони разом з зевладою хочуть виставляти свої, будь-які, тарифи та умови.. так само як ***** мріяло шантажувати Європу своїм монопольним газом