Зеленський призначив нового очільника Хмельницької ОДА. Минулого звільнили ще рік тому

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Тюріна головою Хмельницької обласної державної адміністрації.

Відповідний указ №268/2024 оприлюднили на сайті Офісу президента.

"Призначити Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації", – йдеться у документі.

Раніше Тюрін обіймав посаду першого заступника голови ОДА. Кабінет міністрів погодив його призначення головою Хмельницької облдержадміністрації 16 лютого.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський звільнив голову Хмельницької ОДА Сергія Гамалія ще 15 березня 2023 року, після того, як його звинуватили у керуванні авто у стані алкогольного сп'яніння під час дії комендантської години.

Розгляд цієї справи декілька разів переносили, спочатку через неявку самого Гамалія на судове засідання, а потім – через відсутність його адвокати. Але у підсумку, Першотравневий суд у Чернівцях виправдав експосадовця, бо патрульна поліція не вказала підставу для зупинки його авто, а отже всі подальші матеріали у справі суддя визнала недопустимими.