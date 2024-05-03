Вперше в Україні електроенергію продала лікарня
Уперше в Україні медичний заклад почав продавати електроенергію, вироблену на своїх дахових сонячних електростанціях.
Про це повідомляє пресслужба Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП.
Зазначається, що минулоріч на дахах трьох поліклінік Хмельницького лікувально-діагностичного центру було встановлено СЕС загальною потужністю 100 кВт.
Відтепер, з 1 травня, у години, коли сонячна станція виробляє електроенергії більше, ніж поліклініки споживають, вироблений надлишок продається в мережу.
"Цей випадок є унікальним: вперше лікарня стала виробником електричної енергії та видає додаткові кіловати електричної енергії в енергосистему", – прокоментував голова комітету ВР Андрій Герус.
За його словами, механізм активного споживача електроенергії став можливим завдяки ухваленому в червні 2023 року закону щодо відновлення та зеленої трансформації енергетичної системи України.
За першу добу роботи Хмельницької лікарні в статусі активного споживача було продано в мережу більше 100 кВт-год.
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рядомпоруч є тільки у кацапських нужниках, у нас ці місця одноосібні...
Стандартная ситуация. Больница поставила солнечные панели, чтобы быть хоть чуть-чуть более энергонезависимой в периоды отключений электроэнергии, а то русские бомбанули по какой-нибудь ЛЭП, света нет, а на генераторе сидит и операционная со срочной операцией, и кислородная станция для COVID- и прочих больных, которые задыхаются, и аппараты с диализом для почечников, которые отключать нельзя и так далее. На всё про всё мощности генератора может не хватить, поэтому подстраховываются дополнительным источником питания.
Понятно, что солнечные панели - тоже не панацея, потому что ночью они не работают, в пасмурную погоду дают минимум тока и так далее. Но сейчас, весна-лето (особенно в июне, в солнечные дни) такая мини-СЭС очень эффективна. Настолько, что даёт больше электричества, чем больница потребляет. А поскольку Илон Маск ещё не придумал ультра-супер-пупер ёмких и настолько же ультра-супер-пупер дешёвых аккумуляторов, накапливать электричество "впрок" невозможно, поэтому единственный выход - сбрасывать его в общую энергосеть. Ну а если сбрасываешь, то Энергорынок тебе за это должен платить, не важно - фирма ты, некоммерческая организация (типа больницы) или частное лицо . . . Вот они за 100 киловатт и заработали пару гривень
Так что ничего необычного тут нет.
У нас уже панели на каждом втором-третьем доме стоят, это уже как само-собой.