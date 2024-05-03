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Новини
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Вперше в Україні електроенергію продала лікарня

лампа

Уперше в Україні медичний заклад почав продавати електроенергію, вироблену на своїх дахових сонячних електростанціях.

Про це повідомляє пресслужба Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП.

Зазначається, що минулоріч на дахах трьох поліклінік Хмельницького лікувально-діагностичного центру було встановлено СЕС загальною потужністю 100 кВт.

Відтепер, з 1 травня, у години, коли сонячна станція виробляє електроенергії більше, ніж поліклініки споживають, вироблений надлишок продається в мережу.

СЕС у лікарні

"Цей випадок є унікальним: вперше лікарня стала виробником електричної енергії та видає додаткові кіловати електричної енергії в енергосистему", – прокоментував голова комітету ВР Андрій Герус.

За його словами, механізм активного споживача електроенергії став можливим завдяки ухваленому в червні 2023 року закону щодо відновлення та зеленої трансформації енергетичної системи України.

За першу добу роботи Хмельницької лікарні в статусі активного споживача було продано в мережу більше 100 кВт-год.

Автор: 

лікарня (205) продаж (2063) електроенергія (4234) Герус Андрій (268)


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Це підказка ворогові куди бити?
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03.05.2024 13:20 Відповісти
Ні,це тест на коментаторів,що не тямлячи в темі, беруться коментувати все підряд,лиш би першим "каканути".
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03.05.2024 14:34 Відповісти
То, що вирішив сісти рядом?
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03.05.2024 14:50 Відповісти
"сідають" на зону,а місце рядом поруч є тільки у кацапських нужниках, у нас ці місця одноосібні...
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03.05.2024 14:56 Відповісти
Ну, експерту воно видніше!
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03.05.2024 15:11 Відповісти
Не должна больница зарабатывать, кроме как получать дотации из государственного бюджета. Больница должна лечить больных и делать профилактику для здоровых - вот её задача! Вопрос получения солнечной энергии и влияния такого получения для врачей и больных - это неизученный вопрос! Поэтому установление дополнительных панелей для производства электроэнергии недопустимо! Не должна больница ничего продавать и тем более брать взятки! Только должна получать из государственного бюджета и не более того!
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03.05.2024 14:32 Відповісти
Канєшна! Хай краще так пропадає. У нас тої електроенергії скільки завгодно. Дєвать нікуди
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03.05.2024 14:51 Відповісти
Чего вы все так возбудились

Стандартная ситуация. Больница поставила солнечные панели, чтобы быть хоть чуть-чуть более энергонезависимой в периоды отключений электроэнергии, а то русские бомбанули по какой-нибудь ЛЭП, света нет, а на генераторе сидит и операционная со срочной операцией, и кислородная станция для COVID- и прочих больных, которые задыхаются, и аппараты с диализом для почечников, которые отключать нельзя и так далее. На всё про всё мощности генератора может не хватить, поэтому подстраховываются дополнительным источником питания.

Понятно, что солнечные панели - тоже не панацея, потому что ночью они не работают, в пасмурную погоду дают минимум тока и так далее. Но сейчас, весна-лето (особенно в июне, в солнечные дни) такая мини-СЭС очень эффективна. Настолько, что даёт больше электричества, чем больница потребляет. А поскольку Илон Маск ещё не придумал ультра-супер-пупер ёмких и настолько же ультра-супер-пупер дешёвых аккумуляторов, накапливать электричество "впрок" невозможно, поэтому единственный выход - сбрасывать его в общую энергосеть. Ну а если сбрасываешь, то Энергорынок тебе за это должен платить, не важно - фирма ты, некоммерческая организация (типа больницы) или частное лицо . . . Вот они за 100 киловатт и заработали пару гривень

Так что ничего необычного тут нет.

У нас уже панели на каждом втором-третьем доме стоят, это уже как само-собой.
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03.05.2024 22:53 Відповісти

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