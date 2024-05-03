Вперше в Україні електроенергію продала лікарня

Уперше в Україні медичний заклад почав продавати електроенергію, вироблену на своїх дахових сонячних електростанціях.

Про це повідомляє пресслужба Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП.

Зазначається, що минулоріч на дахах трьох поліклінік Хмельницького лікувально-діагностичного центру було встановлено СЕС загальною потужністю 100 кВт.

Відтепер, з 1 травня, у години, коли сонячна станція виробляє електроенергії більше, ніж поліклініки споживають, вироблений надлишок продається в мережу.

"Цей випадок є унікальним: вперше лікарня стала виробником електричної енергії та видає додаткові кіловати електричної енергії в енергосистему", – прокоментував голова комітету ВР Андрій Герус.

За його словами, механізм активного споживача електроенергії став можливим завдяки ухваленому в червні 2023 року закону щодо відновлення та зеленої трансформації енергетичної системи України.

За першу добу роботи Хмельницької лікарні в статусі активного споживача було продано в мережу більше 100 кВт-год.