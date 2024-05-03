Google запускає новий Фонд підтримки українських стартапів на $10 мільйонів

Компанія Google запускає другий етап підтримки українських стартапів, який передбачає відкриття додаткового Фонду на $10 мільйонів для нових проєктів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Ми співпрацюємо з Google із часів заснування Міністерства. Зараз топова світова компанія за сприяння Мінцифри розширює підтримку українських компаній і відкриває додатковий Фонд підтримки Google для стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund) у розмірі $10 мільйонів", – зазначив він.

За його словами, українські стартапи можуть подавати заявки на гранти до $100 тисяч і за ці гроші розвинути бізнес, а також відновити бізнес-операції, які постраждали через війну, або створити основний продукт для виконання нових завдань.

Подати заявки можна до 5 червня.

Переможців нового Фонду підтримки стартапів Google for Startups Ukraine оголосять поетапно – у червні та вересні 2024 року, а також протягом 2025 року.

Як додав Федоров, Google уже надав 58 українським стартапам загалом $5 мільйонів у вигляді безоплатних грантів та технічної підтримки для розвитку їхнього бізнесу.

Як повідомлялося, у квітні уряд вирішив запровадити експериментальний проєкт зі створення мережі стартап-шкіл – інкубаторів-акселераторів на базі закладів вищої освіти та наукових установ.