АРМА передасть найбільшого виробника насосів в Україні в управління "Енергоатому"

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передасть корпоративні права та майно АТ "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш" та АТ "Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування" державному НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомляє пресслужба АРМА за підсумками проведених консультацій з Мінекономіки та іншими органами влади.

"Наразі, за ініціативою АРМА були проведені відповідні консультації і напрацьовується дорожня карта передання цього активу до відповідного підприємства АТ "НАЕК "Енергоатом" для забезпечення інтересів України", – зазначається у повідомленні.

Передача майна відбуватиметься відповідно до процедури, передбаченої статтею 21-1 Закону про АРМА (Особливості управління активами у виняткових випадках).

В АРМА додали, що фактичним власником та кінцевим бенефіціаром "Насосенергомашу" є громадянин РФ, цей завод постачав обладнання для будівництва і ремонту російських атомних електростанцій. Тому у рамках кримінального провадження його було арештовано і передано в управління АРМА.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції ще у листопаді 2023 року подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції у вигляді спецконфіскації до Володимира Лук’яненка, його сина, росіянина Германа Цоя та АТ "Група ГМС", яка через дочірні компанії контролює українське підприємство "Насосенергомаш" та низку інших активів в Україні.

Кому належить "Насосенергомаш"?

Із жовтня 2016 року 83% акцій заводу "Насосенергомаш" оформили на кіпрську фірму H.M.S. Capital Limited замість російської групи "Гидромашсервис" ("ГМС"), основними власниками якої є Герман Цой і Володимир Лук’яненко. Останній вказаний кінцевим бенефіціаром заводу, маючи російські адресу і паспорт.

Його батько Володимир Лук’яненко-старший багато років був керівником і є акціонером ПАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання", яке у свою чергу до 2004 року було акціонером "Насосенергомашу".

"Насосенергомаш" увійшов до групи "ГМС" ще у 2005 році, писали Наші гроші. У 2007 році до неї приєдналися також завод "Гідромаш" та ВАТ "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування" ("ВНДІАЕН").

Як повідомлялося, у вересні 2023 року СБУ ліквідувала масштабну схему постачання стратегічно важливої продукції для атомної енергетики та нафтогазової галузі країни-агресора.

В СБУ уточнювали, що йшлося про насосне обладнання, яке виробляло сумське підприємство, що входить до структури російської фінансово-промислової групи ГМС. У результаті слідчих дій було заарештовано статутний капітал, нерухоме та рухоме майно українського заводу на загальну суму майже 365 млн грн.

АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" – одне з найбільших підприємств, що спеціалізується на розробці й виробництві насосного обладнання для нафтогазової галузі, енергетики, водного господарства, аграрного сектору та ЖКГ.