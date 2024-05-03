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Зникли інтернет та зв’язок: Українські розвідники здійснили масштабну кібератаку на Татарстан

хакер

Спеціалісти Головного управління розвідки Міністерства оборони здійснюють масштабну кібератаку на інтернет-провайдери та оператори мобільного зв’язку в Татарстані.

Про це пише NV із посиланням на джерела у спецслужбах.

За їх даними, головним обʼєктом кібероперації стали мережі зв’язку в основній економічній зоні Алабуга, де розміщено понад 30 виробництв, зокрема важливі підприємства ОПК.

Зазначається, що внаслідок DDоS-атаки вдалося заблокувати роботу інтернет-мережі в Татарстані та Казані, а також мобільного оператора МТС, найбільшого оператора зв’язку ПАО "Таттелеком" та регіонального оператора зв’язку "Уфанет".

У соцмережах російські користувачі скаржаться на відсутність доступу до інтернету, роботу веб-ресурсів та мобільних застосунків. При цьому окремі клієнти повідомляють про неможливість скористатися мобільними застосунками, які керують роботою домофонів у підʼїздах. Також користувачі атакованих провайдерів повідомляють про збої в роботі інтернет-месенджерів.

При цьому пресслужба компанії "Таттелеком" визнає факт найпотужнішої у своїй історії кібератаки на власну мережеву інфраструктуру, що триває від ранку 2 травня.

Якк повідомлялося, нещодавно українські розвідники здійснили "масштабну кібератаку" на ресурси російської правлячої партії "Едина Россия".

Автор: 

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