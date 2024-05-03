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Новини
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Омбудсмен розповів про "шалене збільшення" кількості скарг переселенців на позбавлення соцвиплат

лубінець

Найбільше скарг від внутрішньо переміщених осіб надходить до Офісу омбудсмена через позбавлення соціальних виплат від держави і через ненадання додаткових послуг у громадах.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів Укрінформу.

"У першу чергу в нас зараз є шалене збільшення кількості звернень з числа ВПО – громадян України, які вважають, що їх незаконно позбавили права на отримання додаткової соцдопомоги, а саме – допомоги на житло, яка виплачувалася на кожного дорослого та на кожну дитину, які втратили фактично все на ТОТ або на лінії фронту. І люди вимагають, щоб їм поновили такі виплати", – сказав омбудсмен.

Лубінець нагадав, що з 1 березня в Україні змінилися правила виплати допомоги ВПО, внаслідок чого багато переселенців її втратили.

"На другому місці у нас звернення щодо отримання якихось додаткових послуг від громад, наприклад, про влаштування дитини у дитсадочок або школу. Це було, як правило, на початку навчального процесу, навчального року. Зараз набагато менше подібних випадків, це коли сім'я ВПО переїжджає з однієї громади в іншу", – додав омбудсмен.

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Як повідомлялося, 1 березня умови виплат для ВПО змінилися. Їх продовжать ще на 6 місяців лише для ВПО з числа пенсіонерів, для громадян, які мають інвалідність 1 або 2 групи, для дітей з інвалідністю, для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування тощо. У підсумку кількість отримувачів таких виплат зменшиться з 2,5 млн до 1,5 млн осіб, прогнозували у Мінсоцполітики.

Автор: 

омбудсмен (64) пенсія (683) соцвиплати (140) переселенці (460) Лубінець Дмитро (7)


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а ці "переселенці" пробували влаштуватися десь на роботу, чи мобілізуватися на фронт щоб відвоювувати свої захоплені кацапами міста і села ??? чи вони здатні тільки на шиї країни сидіти, бо їм "усе далжни" ???
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05.05.2024 07:59 Відповісти

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