Крали гроші з банківських рахунків іноземців: Нацполіція ліквідувала масштабний call-центр у Одесі

Слідчі Нацполіції України в Одесі викрили масштабний call-центр, співробітники якого незаконно отримували банківські дані іноземців і викрадали кошти з рахунків.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Як повідомляється, в офісі працювали понад 70 осіб віком від 18 до 30 років. Незаконно отримавши банківські дані іноземних громадян, фігуранти вивели на підконтрольні рахунки майже 1,5 млн грн.

Серед потерпілих – клієнти банків США, Франції, Великої Британії, Іспанії, Польщі, Об'єднаних Арабських Еміратів та інших країн.

Як працюювала хакерська схема

За матеріалами слідства, фігуранти купували у DarkNet бази даних клієнтів банківських установ з їхніми номерами карток, строком їх дії, CVV-кодами тощо.

Після зловмисники телефонували чи писали їх власникам повідомлення про виграш значних коштів, а для їх отримання необхідно було назвати код, зазначений у повідомленні.

Насправді ж це був одноразовий пароль перевірки, за допомогою якого зловмисники прив'язували картки потерпілих до своїх гаманців Apple та Google Pay і виводили їх кошти на підконтрольні рахунки, заздалегідь відкриті на підставних осіб в українських державних банківських установах.

Для припинення злочинної діяльності поліцейські провели ряд санкціонованих обшуків на території міста Києва, Сумської, Черкаської та Одеської областей, в ході яких вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони з інформацією, яка підтверджує факт вчинення злочинів.

Слідчі Нацполіції повідомили чотирьом особам про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 Кримінального Кодексу України) та несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 1 ст. 361 КК України).

Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.