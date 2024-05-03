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Новини
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Нацбанк заборонив банкам та ломбардам приймати у заставу дрони і тепловізори

ломбард

Національний банк України (НБУ) заборонив банкам і небанківським фінансовим установам здійснювати активні операції з фізичними особами, предметом забезпечення за якими є товари подвійного використання.

Відповідні зміни затверджено постановами правління НБУ №51 та №53 від 2 травня, які набирають чинності з 4 травня.

"Йдеться про товари, які можуть бути використані у військових цілях та включені до Єдиного списку товарів подвійного використання в додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 28 січня 2004 року № 86 (зі змінами)", – зазначається у повідомленні.

До цього списку, серед іншого, входять: безпілотні літальні апарати (БПЛА), прилади нічного бачення, тепловізори тощо.

У Нацбанку додали, що заборона введена на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет", введеного в дію указом президента Володимира Зеленського.

Автор: 

банки (6951) застава (281) кредит (3275) ломбард (92) НБУ (9265)


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03.05.2024 17:19 Відповісти
будуть приймати з назвами "іграшка з пропеллерами" та "окуляр візійний калейдоскоп".
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03.05.2024 18:14 Відповісти
ломбарди і швидкогроші - це пережиток якогось середньовіччя. Ця уся хєрня має бути заборонена в Україні
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03.05.2024 21:22 Відповісти
Так ми ж і живемо там...
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04.05.2024 13:04 Відповісти
Правильно. А ще краще руки ***** рубати які приносять це
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04.05.2024 21:39 Відповісти

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