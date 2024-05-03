USAID інвестує в аграрний сектор України $250 мільйонів

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) започаткувало ініціативу "Врожай" з підтримки українських фермерів на $250 млн, що має на меті розширення їхнього експорту.

Про це повідомила заступниця адміністратора USAID Ізобель Коулман, передає Укрінформ.

"Я рада сьогодні представити запуск програми під назвою "USAID Врожай", безпосередньо націлений на інвестування в майбутнє аграрного сектору України. Протягом п'яти років USAID інвестує понад $250 млн у відбудову та розширення аграрного сектору, щоби він міг процвітати як під час війни, так і після", – сказала Коулман.

Вона зазначила, що USAID змінює свій фокус на майбутні потреби сільського господарства України й буде підтримувати диверсифікацію її експорту та виробництво продуктів із вищою доданою вартістю.

Що передбачає програма

"Врожай" буде підтримувати мікро-, маленьких та середніх виробників зерна та олійних, аби розширити ринки їхнього експорту й вони могли далі підтримувати економіку України.

Програма "Врожай" матиме за мету посилити аграрний експорт на додаткові $1,5 млрд і привабити додаткові додаткові $500 млн приватних інвестицій.

Ініціативи USAID для України

На початку року повідомлялося, що програма USAID АГРО надасть до 270 млн грн співфінансування українським підприємствам, які надають послуги з сушіння, зберігання та доробки зернових та технічних культур.

За програмою передбачено 10-15 проєктів співфінансування, з бюджетом від 18 млн до 36 млн грн кожен.

USAID АГРО продовжуватиме приймати заявки до 18:00, 3 липня 2024 року або до моменту вичерпання коштів.