Колишній німецький партнер вимагає від "Газпрому" в арбітражі $15 мільярдів, – Reuters

Німецький енергетичний гігант Uniper вимагає від російського "Газпрому" відшкодування збитків у розмірі понад 14 мільярдів євро ($15 мільярдів) за непоставлений за чинними контрактами газ.

Компанія очікує вердикту Стокгольмського арбітражу, який розглядає відповідні позови, протягом найближчих місяців, повідомляє Reuters із посиланням на три джерела, знайомих із цим питанням.

За словами співрозмовників агентства, рішення шведського арбітражу також може створити умови умови для визнання існуючих контрактів з "Газпромом" недійсними, що дозволить Uniper розірвати їх законним шляхом.

В іншому випадку, якщо "Газпром" вирішить відновити постачання газу за чинними угода, Uniper може приймати газ без оплати, поки вартість поставленого пального не сягне суми позовів про відшкодування збитків.

Uniper, яка повністю списала свої інвестиції у РФ, підтвердила, що очікує вироку трибуналу в найближчі місяці.

"Газпром" не виконує свої зобов’язання з постачання (газу за чинними контрактами, – ред.) з літа 2022 року, що призвело до того, що Uniper зазнала мільярдних витрат на його заміну", – заявили в Uniper, відмовившись від кількісних оцінок претензій.

Контракти німецької компанії з "Газпромом" діють до 2035 року і передбачають постачання 250 терават-годин (ТВт-год) газу, що еквівалентно чверті потреб Німеччини. Водночас ці контракти можуть стати на заваді планам уряду Німеччини провести часткове ІРО націоналізованої Uniper, у якій уряду країни належить 99,12% акцій.

"Цю проблему необхідно вирішити, оскільки вона може створити ризики для можливого IPO", – сказав один із співрозмовників агентства.

Оскільки Європейський Союз не запровадив санкції щодо російського газу, у Uniper немає правової бази для розірвання контрактів, повідомили джерела.

Партнер юридичної фірми Raue Крістіан фон Хаммерштайн підтверджує, що контракти залишаються чинними, адже немає правових підстав для їх розірвання.

"Якби російський газ потрапив під санкції, то це був би форс-мажор, і тоді вони також могли б застосувати його проти "Газпрому", не порушуючи контракт", – сказав він.

Якщо "Газпром" у якийсь момент вирішить відновити постачання газу за цими контрактами, що є малоймовірним, Uniper може бути зобов’язаний платити за газ, навіть якщо він у ньому не буде потреби, як це передбачено умовою "бери або плати". Тому компанія прагне отримати рішення арбітражу, яке нівелює цю небезпеку, або ж дозволить розірвати контракти з російською компанією.

Як повідомлялося, німецька енергетична компанія Uniper, яка раніше була одним з найбільших імпортерів російського газу, подала позов проти компанії "Газпром експорт" до міжнародного арбітражного суду у Стокгольмі у листопаді 2022 року.

Нагадаємо, у грудні 2022 року німецький уряд оголосив про націоналізацію енергетичної компанії Uniper, яка належала фінському холдингу Fortum і опинилась на межі банкрутства через припинення постачання газу з Росії.

У межах націоналізації уряд Німеччини виділив 34,5 млрд євро для рекапіталізації компанії. У майбутньому Uniper збираються знову приватизувати. Федеральний уряд Німеччини зобов'язаний скоротити свою частку щонайбільше до 25% плюс одна акція не пізніше 2028 року.

Перед цим "Газпром" відповився постачати газ за контрактом з Uniper, посилаючись на указ Путіна про переведення розрахунків за паливо у рублі.

Перед цим Єврокомісія пояснила, що європейські газові компанії мають розраховуватися з "Газпромом" за газ тільки в євро чи доларах США, залежно від умов контракту. Таким чином, рахунки для оплати за газ у "Газпромбанку" мають відкриватися у валюті контракту, а отже відкриття рахунків у рублях суперечитиме санкціям проти РФ.