Виробники дронів в Україні зможуть отримати грант на 80% вартості проєкту

Підприємства, які виробляють дрони, зможуть отримувати грант від держави у розмірі 80% вартості поданого проєкту. Пільговий режим надання грантів таким виробникам буде діяти на всій контрольованій території України.

Відповідне рішення уряд підтримав на засіданні 3 травня 2024 року, повідомляє Міністерство економіки.

На що можна буде витратити грант

Грантові кошти виробники дронів зможуть спрямувати на придбання, доставку, монтаж обладнання.

Власні ж кошти в рамках вартості проєкту – зокрема, й на поповнення оборотного капіталу. За умовами грантової програми на переробку, отримувач має створити певну кількість робочих місць, залежно від суми гранту.

До нинішнього рішення уряду пільговими умовами отримання грантів, відповідно до яких держава фінансувала до 80% вартості проєкту, а виробник з власних коштів фінансував решту, могли скористатися лише підприємства на деокупованих територіях.

Умови надання грантів

Рішення також містить інші зміни.

Зокрема, передбачено, що пільгові умови надання грантів на переробку для підприємств Київської області будуть діяти до кінця 2024 року, оскільки наразі існує великий попит серед підприємств регіону на участь у грантових програмах.

Окрім того, уряд посилив контроль над виконанням отримувачами грантів умов договору. Зокрема, бізнес, що не створив у визначений термін обумовлену договором кількість робочих місць, має повернути державі пропорційну суму від обсягу гранту в 30-денний термін з часу виявлення порушення.