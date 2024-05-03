Нацбанк змінив керівників двох ключових департаментів
Національний банк України (НБУ) призначив нових керівників Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг та Департаменту ліцензування.
Зокрема, новим директором Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг з 6 травня буде призначений Михайло Федоренко, повідомляє пресслужба НБУ.
Попередня керівниця цього департаменту Тетяна Мосійчук 3 травня завершила роботу в Національному банку згідно з поданою заявою.
Михайло Федоренко від жовтня 2021 року і до останнього часу очолював Департамент ліцензування НБУ. Загалом у Нацбанку він працює з лютого 2021 року, до цього понад 15 років працював у юридичній сфері, зокрема в Державній податковій службі, юрисконсультом, адвокатом, виконавчим директором та керівником практики в провідних юридичних фірмах України.
Водночас новим директором Департаменту ліцензування з 9 травня буде призначена Дар’я Софіна, яка до цього більше року очолювала управління санкційної політики у структурі Департаменту фінмоніторингу НБУ.
Загалом у Національному банку Дар’я Софіна працює з грудня 2022 року. До цього вона працювала на керівних посадах у НАЗК та Міністерстві юстиції.
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