Росія зруйнувала та пошкодила понад 250 тисяч будинків, – Шмигаль

Відповідно до звіту щодо оцінки збитків і потреб, які виникли внаслідок широкомасштабного вторгнення Росії (Rapid Damage and Needs Assessment, RDNA3), на відбудову України після російської агресії необхідно $486 млрд.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 3 травня.

"Відповідно до оцінки RDNA-3, яку ми зробили зі Світовим банком, потреби на відбудову складають $486 млрд", – сказав Шмигаль.

Він додав, що за час повномасштабної війни Росія зруйнувала або пошкодила понад 250 тис. житлових будівель, до 4 тис. шкіл, більше тисячі лікарень та багато інших об'єктів.

"Триває боротьба за свободу України. Але вже зараз ми плануємо відновлення, залучаємо до цього партнерів та шукаємо ресурси. Наша незмінна принципова позиція – Росія повинна за все заплатити сповна", – підкреслив прем'єр.

Як повідомлялося, 2 квітня Міністерство цифрової трансформації запустило новий сервіс у "Дії", за допомогою якого українці можуть подавати заяви про пошкодження та руйнування житла внаслідок російської агресії до міжнародного Реєстру збитків.