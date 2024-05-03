Влада Росії планує відправляти конфісковану зброю на війну проти України

Влада Росії задумалася про повернення на фронт зброї, яка ринула в країну із зони бойових дій в Україні.

Законопроєкт, що спрощує відправлення конфіскованої та незатребуваної зброї назад на війну, надійшов на розгляд Держдуми РФ, пише The Moscow Times.

Згідно із законодавством Росії, зброя, отримана в державну власність, підлягає знищенню військами національної гвардії РФ. Так само чинять зі зброєю, відправленою на зберігання до Росгвардії і не затребуваною більше року.

"Мало того, що чинне законодавство взагалі не передбачає повторного використання такої зброї, бюджет змушений ще платити за її знищення. І це при тому, що багато з цього арсеналу дуже знадобилося б у зоні "СВО" (так у Росії називають розв'язану нею війну проти України, – ред.)", – заявив один із авторів ініціативи, депутат Держдуми РФ Александр Хінштейн.

За його словами, сьогодні понад 250 тис. одиниць вогнепальної зброї "накопичилося на складах МВС та Росгвардії". При цьому 70 тис. із них підлягають знищенню.

Внесений до Держдуми РФ законопроєкт дозволяє передавати таку зброю Міноборони РФ, військам нацгвардії та іншим силовим структурам для реалізації їх повноважень. Відповідальність за передачу законопроєкт покладає на Росгвардію як на регулятора обігу зброї в країні.

До цього МВС РФ зафіксувало різке зростання кількості злочинів, пов'язаних із незаконним обігом зброї, яка вивозиться до Росії із зони воєнних дій в Україні. За січень-лютий цього року кількість таких правопорушень збільшилась на 16% рік до року (4235 фактів).

Покупцями зброї найчастіше стають не професійні карні злочинці, а звичайні громадяни.