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Кабмін затвердив розподіли прибутку "Укрзалізниці" на 5 мільярдів

вагон,укрзалізниця

Кабінет Міністрів доручив "Укрзалізниці" за підсумками роботи у 2023 році сплатити 1,51 мільярда гривень дивідендів до держбюджету.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження №380-р від 30 квітня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Рішенням уряду затверджено такий розподіл чистого прибутку АТ "Укрзалізниця" за 2023 рік та розмір річних дивідендів:

1,51 млрд гривень – на виплату дивідендів до державного бюджету;

2,52 млрд гривень – на фінансування капітальних інвестицій, затверджених у консолідованому фінансовому плані на 2024 рік, реконструкцію критичної залізничної інфраструктури та оновлення рухомого складу;

1,01 млрд гривень – на фінансування перевезення бетонних та залізобетонних конструкцій для будівництва військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" за підсумками 2023 року отримала 5 млрд грн прибутку, порівняно зі збитком у розмірі 10,8 млрд грн у 2022 році. За словами голови правління компанії Євгена Лященка, 50% прибутку за підсумками 2023 року "Укрзалізниця" планувала перерахувати до держбюджету у вигляді дивідендів.

Автор: 

Кабмін (7742) Укрзалізниця (4761) дивіденди (456)


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