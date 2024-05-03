БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
176 1

Керівника держпідприємства Мінвідновлення затримали на хабарі

арешт

Правоохоронці затримали керівника держпідприємства "Адміністрації річкових портів" на отримані неправомірної вигоди в розмірі $8,5 тис.

Затриманому керівнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу, наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Згідно із повідомленням, посадовець отримав хабар за укладання договору з експлуатації гідротехнічних споруд (причалів) в Київській області для організації місць відпочинку та розміщення малих архітектурних форм.

Читайте також: Кубраков проситиме додаткові гроші з бюджету на ремонт доріг

"Міністерство підкреслює нульову толерантність до корупції посадових осіб, зацікавлене у обʼєктивному розслідуванні та всіляко сприяє правоохоронним органам у встановлені істини", – запевнили у Мінвідновлення.

За даними на сайті держпідприємства, директором "Адміністрації річкових портів" є Олександр Козловський.

Автор: 

хабар (506) Мінінфраструктури (1376) річковий транспорт (24) Кубраков Олександр (181)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
прізвище не називають. Значить через пару років вигулькне у топ-менеджменті новоствореного НУРа.
показати весь коментар
03.05.2024 18:44 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 