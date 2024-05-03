Керівника держпідприємства Мінвідновлення затримали на хабарі

Правоохоронці затримали керівника держпідприємства "Адміністрації річкових портів" на отримані неправомірної вигоди в розмірі $8,5 тис.

Затриманому керівнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу, наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Згідно із повідомленням, посадовець отримав хабар за укладання договору з експлуатації гідротехнічних споруд (причалів) в Київській області для організації місць відпочинку та розміщення малих архітектурних форм.

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"Міністерство підкреслює нульову толерантність до корупції посадових осіб, зацікавлене у обʼєктивному розслідуванні та всіляко сприяє правоохоронним органам у встановлені істини", – запевнили у Мінвідновлення.

За даними на сайті держпідприємства, директором "Адміністрації річкових портів" є Олександр Козловський.