Співпраця з Росією: Нацбанк розширив перелік ознак небездоганної ділової репутації
Національний банк України розширив перелік ознак небездоганної ділової репутації.
Відповідні зміни передбачені в Положенні про ліцензування банків, які застосовуються до власників істотної участі в банку, керівників банку, очільника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера, йдеться в повідомленні НБУ.
Згідно з оновленим переліком репутація особи визнається небездоганною в разі:
- набуття особою прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами частки в юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор та/або має відокремлений підрозділ у державі-агресорі;
- обіймання особою посади та/або перебування особи в трудових відносинах, та/або надання особою послуг відповідно до цивільно-правового договору юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор;
- обіймання особою посади в органі управління юридичної особи, яка володіє прямо та/або опосередковано часткою в юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор та/або має відокремлений підрозділ у державі-агресорі.
Зміни набирають чинності з 4 травня 2024 року.
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