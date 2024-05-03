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Новини
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Хто з держслужбовців підпадає під бронювання: роз’яснення Міноборони

міноборони

Державні службовці, які є військовозобов’язаними і не мають бронювання, підлягають мобілізації на загальних підставах, і є чіткий перелік категорій, хто звільнятиметься від мобілізації.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Державні службовці, які є військовозобов'язаними і не мають бронювання, підлягають мобілізації на загальних підставах. Йдеться про те, що ці люди також на військовому обліку й також можуть бути залученими до Сил оборони. До речі, тими ж саме запитами на чесність і на справедливість можна пояснити те, що з ухваленням нового закону військові пенсіонери силових структур - Міністерства оборони, Нацполіції тощо - також стають на військовий облік", – сказав Лазуткін.

Він нагадав, що протягом 60 днів всі чоловіки віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Хто підпадає під бронювання

Відповідаючи на запитання, хто з держслужбовців підпадає під бронювання від мобілізації, Лазуткін повідомив, що є чіткий перелік категорій, хто звільнятиметься від неї.

"Є чіткі правила, вони дещо змінились, зараз будуть заброньовані держслужбовців так званої категорії "А". Щоб було зрозуміло широкому загалу – це керівники селищних рад, міських рад, тобто ті люди, які очолюють структури і які, відповідно, є головами тих чи інших державних органів, органів місцевого самоврядування", – пояснив речник Міноборони.

Категорія "Б" і категорія "В" буде бронюватись лише на 50%.

"Тобто люди, які очолюють певні департаменти, певні підрозділи вже можуть бути мобілізованими", сказа Лазуткін.

За його словами, виконавці в держструктурах також можуть бути мобілізовані.

Крім того, відстрочку від призову матимуть представники певних органів державного управління – судді, представники Нацполіції, Нацгвардії та фахівці, залучені до кіберзахисту країни.

Детальніше про мобілізацію читайте у матеріалі БізнесЦензора: Електронні повістки, арешт рахунків та відстрочки: Що пропонує новий законопроєкт про мобілізацію

Автор: 

Міноборони (954) військовослужбовці (309) бронювання (200) мобілізація (467)


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Топ коментарі
+7
Простіше кажучи нічого не зміниться: Майдан буде воювати й гинути, а Антимайдан керувати й заробляти.
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04.05.2024 00:01
+5
Це новий схєматоз для мародерів у владного корита: тепер держслужбовців, які не згодні брати участь у свавіллі їх керівників будуть відправляти на війну. Шах і мат борці з корупцією
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04.05.2024 10:59
+3
У квітні 2019-го, 73% населення України, у тому числі майданівці, обрали антимайдан у владу.
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04.05.2024 10:54
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Простіше кажучи нічого не зміниться: Майдан буде воювати й гинути, а Антимайдан керувати й заробляти.
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04.05.2024 00:01 Відповісти
У квітні 2019-го, 73% населення України, у тому числі майданівці, обрали антимайдан у владу.
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04.05.2024 10:54 Відповісти
все так , для того і поліцаї вгодовані заброньовані ... хто хто , вони прям розквітли під час війни , зірковий час для них прийшов....
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04.05.2024 14:01 Відповісти
Це ще половина проблеми-по факту на тимчасово окупованих територіях серед них купа колаборантів і зрадників.
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06.05.2024 10:22 Відповісти
95 квартал тож в категорії А?
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04.05.2024 08:11 Відповісти
це поза категоріями... Це святе))
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05.05.2024 12:00 Відповісти
Це новий схєматоз для мародерів у владного корита: тепер держслужбовців, які не згодні брати участь у свавіллі їх керівників будуть відправляти на війну. Шах і мат борці з корупцією
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04.05.2024 10:59 Відповісти
якщо є квоти значить є корупція і різні маніпуляції.
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04.05.2024 17:10 Відповісти
вже є достатня кількість тих, хто служив, воював і має набір якостей для роботи держслужбовцем...вони цілком можуть замінити діючих держслужбовців і працівників даржорганів різного рівня...
а всі нинішні держслужбовці мали б відслужити рік чи більше в бойових частинах...без цього працювати в держорганах зась...
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06.05.2024 06:57 Відповісти
надіємось, що колись народ все ж до цього дійде
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06.05.2024 17:49 Відповісти

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