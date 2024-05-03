Хто з держслужбовців підпадає під бронювання: роз’яснення Міноборони

Державні службовці, які є військовозобов’язаними і не мають бронювання, підлягають мобілізації на загальних підставах, і є чіткий перелік категорій, хто звільнятиметься від мобілізації.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Державні службовці, які є військовозобов'язаними і не мають бронювання, підлягають мобілізації на загальних підставах. Йдеться про те, що ці люди також на військовому обліку й також можуть бути залученими до Сил оборони. До речі, тими ж саме запитами на чесність і на справедливість можна пояснити те, що з ухваленням нового закону військові пенсіонери силових структур - Міністерства оборони, Нацполіції тощо - також стають на військовий облік", – сказав Лазуткін.

Він нагадав, що протягом 60 днів всі чоловіки віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Хто підпадає під бронювання

Відповідаючи на запитання, хто з держслужбовців підпадає під бронювання від мобілізації, Лазуткін повідомив, що є чіткий перелік категорій, хто звільнятиметься від неї.

"Є чіткі правила, вони дещо змінились, зараз будуть заброньовані держслужбовців так званої категорії "А". Щоб було зрозуміло широкому загалу – це керівники селищних рад, міських рад, тобто ті люди, які очолюють структури і які, відповідно, є головами тих чи інших державних органів, органів місцевого самоврядування", – пояснив речник Міноборони.

Категорія "Б" і категорія "В" буде бронюватись лише на 50%.

"Тобто люди, які очолюють певні департаменти, певні підрозділи вже можуть бути мобілізованими", сказа Лазуткін.

За його словами, виконавці в держструктурах також можуть бути мобілізовані.

Крім того, відстрочку від призову матимуть представники певних органів державного управління – судді, представники Нацполіції, Нацгвардії та фахівці, залучені до кіберзахисту країни.

Детальніше про мобілізацію читайте у матеріалі БізнесЦензора: Електронні повістки, арешт рахунків та відстрочки: Що пропонує новий законопроєкт про мобілізацію