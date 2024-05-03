Легалізація медичного канабісу: МОЗ підготувало всі нормативні акти для запуску роботи закону

Міністерство охорони здоров’я підготувало проєкти всіх нормативних актів, що необхідні для запуску роботи закону про медичний канабіс.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марина Слободніченко під час засідання парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Слободніченко, вже підготовлено 14 нормативних актів, зараз вони перебувають на громадському обговоренні.

Крім того, для реалізації закону має бути запущено два електронні інструменти.

Так, відповідний функціонал е-рецепта в Електронній системі охорони здоров'я (ЕСЗ) буде запущено орієнтовно 10 серпня, реєстр суб'єктів господарювання – на початку осені.

Водночас членкиня парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Ольга Стефанишина зазначила, що нормативна база має врегулювати питання, пов'язані з керуванням автомобілями громадянами, які вживають лікарські засоби на основі медканабісу, щоб попередити безпідставне притягнення їх до відповідальності.

Детальніше про легалізацію медичного канабісу читайте в матеріалі БізнесЦензор "Не наркотик, а допомога: Що відомо про легалізацію медичного канабісу".