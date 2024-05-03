БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
449 1

Кабмін призначив нову заступницю міністра юстиції з питання санкцій

Інна Богатих

Кабінет Міністрів призначив заступницею міністра юстиції Інну Богатих.

Відповідне рішення Кабмін схвалив на засіданні у п'ятницю, 3 травня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Інна Богатих до останнього часу обіймала посаду директора Департаменту санкційної політики Мін’юсту.

Як повідомлялося, раніше за санкційний напрямок у Мін’юсті відповідала заступниця міністра Ірина Мудра, наприкінці березня Володимир Зеленський призначив її заступницею голови Офісу президента.

Автор: 

Кабмін (7742) Мін’юст (631) призначення (1140) санкції (4378)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чергова сосна....
показати весь коментар
03.05.2024 21:00 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 