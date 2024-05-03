Кабмін призначив нову заступницю міністра юстиції з питання санкцій

Кабінет Міністрів призначив заступницею міністра юстиції Інну Богатих.

Відповідне рішення Кабмін схвалив на засіданні у п'ятницю, 3 травня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Інна Богатих до останнього часу обіймала посаду директора Департаменту санкційної політики Мін’юсту.

Як повідомлялося, раніше за санкційний напрямок у Мін’юсті відповідала заступниця міністра Ірина Мудра, наприкінці березня Володимир Зеленський призначив її заступницею голови Офісу президента.