Міноборони повернули понад пів мільярда за недійсними договорами на закупівлю пального
Суд задовольнив позов Офісу генерального прокурора та стягнув з ПАТ "Укртатнафта" на користь Міністерства оборони 360,7 млн грн. Це кошти були безпідставно сплачені в якості ПДВ під час закупівлі паливно-мастильних матеріалів для забезпечення Збройних Сил України.
Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.
Підприємство вже перерахувало Міноборони 40,9 млн грн та подало до суду клопотання про розстрочення виконання рішення суду до кінця 2024 року.
Крім того, Офіс генпрокурора вступив у іншу справу за позовом, поданим до Міноборони "Укрнафтою" щодо зобов'язання підписати й передати додаткові угоди.
Однак підприємство відмовилося від позову та повернуло оборонному відомству 491,8 млн грн безпідставно сплаченого ПДВ під час закупівлі паливно-мастильних матеріалів.
Позови про недійсні договори
Загалом спеціалізованими прокуратурами у сфері оборони упродовж 2023-2024 років на захист інтересів держави пред'явлено 115 позовів про визнання недійсними договорів про постачання паливо-мастильних матеріалів на загальну суму 1,44 млрд грн.
Позови стосувалися включення до договірних цін умов про сплату ПДВ та стягнення безпідставно сплачених як ПДВ коштів, а також інфляційних втрат і 3% річних.
На сьогодня задоволено 70 позовів на 685,8 млн грн із загальної суми пред'явлених позовів.
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