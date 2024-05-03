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Міноборони повернули понад пів мільярда за недійсними договорами на закупівлю пального

міноборони

Суд задовольнив позов Офісу генерального прокурора та стягнув з ПАТ "Укртатнафта" на користь Міністерства оборони 360,7 млн грн. Це кошти були безпідставно сплачені в якості ПДВ під час закупівлі паливно-мастильних матеріалів для забезпечення Збройних Сил України.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Підприємство вже перерахувало Міноборони 40,9 млн грн та подало до суду клопотання про розстрочення виконання рішення суду до кінця 2024 року.

Крім того, Офіс генпрокурора вступив у іншу справу за позовом, поданим до Міноборони "Укрнафтою" щодо зобов'язання підписати й передати додаткові угоди.

Однак підприємство відмовилося від позову та повернуло оборонному відомству 491,8 млн грн безпідставно сплаченого ПДВ під час закупівлі паливно-мастильних матеріалів.

Позови про недійсні договори

Загалом спеціалізованими прокуратурами у сфері оборони упродовж 2023-2024 років на захист інтересів держави пред'явлено 115 позовів про визнання недійсними договорів про постачання паливо-мастильних матеріалів на загальну суму 1,44 млрд грн.

Позови стосувалися включення до договірних цін умов про сплату ПДВ та стягнення безпідставно сплачених як ПДВ коштів, а також інфляційних втрат і 3% річних.

На сьогодня задоволено 70 позовів на 685,8 млн грн із загальної суми пред'явлених позовів.

Автор: 

Міноборони (954) ПДВ (414) паливо (481) Офіс Генпрокурора (458)


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..показуха..годовой бюджет прокуратуры 3 млрд..
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04.05.2024 10:36 Відповісти

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