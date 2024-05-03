Путін доручив побудувати залізницю за $40 мільярдів для збільшення експорту в Китай

Російська влада запускає масштабний залізничний проєкт, щоб збільшити вивіз сировини в Азію, який буксує через брак транспортних потужностей російської залізниці (РЖД).

Про це йдеться в повідомленні російського уряду, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, прем'єр РФ Міхаіл Мішустін підписав розпорядження про початок третього етапу модернізації Байкало-Амурської магістралі (БАМ) та Транссибірської магістралі – ключових залізничних артерій, якими вантажі вирушають до далекосхідних портів.

Вартість будівництва, яка триватиме до 2035 року, оцінюється в 3,7 трлн руб., або близько $40 млрд за поточним курсом. Проєкт реалізується за дорученням президента Росії Владіміра Путіна.

У найближчі 12 років будівельні роботи розпочнуться на 24 залізничних ділянках: заплановано прокладання трьох нових тунелів, будівництво мосту через Амур, а також двох залізничних ліній, які з'єднають нові магістралі між собою.

У результаті обсяг вантажів, що вивозиться залізницею у східному напрямку, має зрости в 1,5 раза – зі 180 млн до 270 млн тонн на рік.

Причини будівництва

За словами генерального директора агентства Infoline-аналітика Міхаіла Бурмістрова, головним мотивом масштабного залізничного будівництва є необхідність збільшити пропускну спроможність інфраструктури для розвитку експорту до Азії.

Понад 70% продажів російських товарів за кордон припадає на Азію, насамперед Китай, куди йде близько третини експорту з РФ.

Бурмістров зазначив, що торгові зв'язки з Європою можуть не відновитися, а для експорту до азіатських країн "альтернативи портам Далекого Сходу просто немає".

Із поточним вантажопотоком РЖД вже не справляються: на схід технічно можна вивезти лише 170 млн тонн на рік, а компанії подають заявки на обсяги вдвічі вище. У результаті російська залізниця регулярно стикається з транспортним колапсом.