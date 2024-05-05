Литва посилить охорону кордону з Росією, щоб зупинити можливий наступ

Литва планує на кордоні з Росією розмістити парк інженерних засобів для призупинення можливого пересування противника.

Про це повідомляє LRT.

За даними Міністерства внутрішніх справ Литви, весь державний кордон з Росією нині контролюється системами спостереження, включно з місцями, де немає фізичного бар'єру.

Кордон охороняють два підрозділи Служби охорони державного кордону Литви: Пагегяйський прикордонний загін і загін Берегової охорони.

Для посилення можливостей співробітників щодо забезпечення прикордонного контролю цього року додатково створено 30 посад операторів систем відеоспостереження.

Окрім цього, на відповідній частині держкордону планується розмістити парк інженерних засобів для припинення можливого пересування противника, тут продовжиться ремонт і монтаж шляхів патрулювання, передбачено оновити системи спостереження за кордоном, продовжувати розвиток дронів і засобів боротьби з дронами, посилювати взаємодію прикордонників з армією Литви, організувати спільні навчання.

Протяжність лінії державного кордону з Калінінградською областю Росії становить 297 км.