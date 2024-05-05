Велика Британія виділила Україні $20 мільйонів на інноваційні проєкти в енергетиці

Україна та Велика Британія починають працювати над першими 13 інноваційними проєктами в енергетиці в межах програми InnovateUkraine.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки України за результатами зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном.

Фінансування проєктів у межах програми на суму 16 млн фунтів стерлінгів забезпечить уряд Сполученого Королівства.

Галущенко відзначив важливість внеску Великої Британії до Фонду підтримки енергетики в сумі 27,5 мн євро.

Зараз між сторонами тривають перемовини про збільшення цього внеску протягом поточного року.

Що будуть фінансувати

Серед відібраних для інвестування: проєкти у сфері енергоефективності та теплопостачання, впровадження інноваційних рішень щодо акумуляторних батарей для відновлюваних джерел енергії та інноваційних технологій для оптимізації та збільшення виробництва біогазу.

Відповідні проєкти планується втілити протягом наступних двох років. Окрім того, вони матимуть підтримку для подальшого пошуку інвестицій та виходу на ринок.

Програма InnovateUkrainе, що реалізується британським інноваційним агентством, також залучить додаткові 5 млн фунтів від приватного сектору та передбачає співпрацю між понад 50 британськими та українськими організаціями.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія виділила майже 150 млн фунтів стерлінгів ($186,5 млн) на зміцнення енергетичного сектора України, а також продовжує працювати з партнерами з G7, щоб допомогти захистити українську енергосистему.