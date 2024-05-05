Використовуються у зброї: Латвія пропонує включити в новий пакет санкцій проти Росії марганцеву руду та оксид алюмінію

Латвія пропонує в 14 пакеті санкцій Європейського Союзу проти Росії заборонити постачання марганцевої руди та оксиду алюмінію.

Про це повідомляє латвійський мовник LSM із посиланням на слова міністра фінансів Арвілса Ашераденса, передає Укрінформ.

Ашераденс окремо зазначив, що країни-учасниці ЄС проведуть консультації для максимально швидкого затвердження пакету.

Латвія ще в квітні запропонувала доповнити 14 пакет санкцій ЄС забороною на експорт і транзит марганцевої руди й оксиду алюмінію – це сировина, яка може бути використана у російському військовому виробництві.

Представники МЗС Латвії тоді наголосили, що країна вважає рішення рівня ЄС найефективнішим інструментом для обмеження товаропотоку, а відтак і потенціалу країни-агресора у війні з Україною.

Зазначається, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну різко зросли постачання до РФ марганцевої руди, необхідної для військової промисловості. Росія майже повністю залежить від її імпорту.

Як Росія отримує марганцеву руду

За даними естонського видання Postimees, із двох млн тонн марганцевої руди, експортованої до РФ минулого року, майже 90% було перевантажено через Естонію та Латвію.

Латвійське державне залізничне підприємство LDz Loģistika – одна з кількох латвійських компаній, що беруть участь у транспортуванні марганцевої руди до Росії. З 2018 року компанія почала приймати судна з марганцевою рудою з Африки. Після вторгнення Росії обсяг таких перевезень різко зріс. Через попит ціна на марганцеву руду зросла зі $150 (до повномасштабної війни) до $300-350 за тонну.

Що передбачав 13 пакет санкцій ЄС проти Росії

Як повідомлялося, Європейський Союз ухвалив 13 пакет антиросійських санкцій у лютому, до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Нові санкції передбачають обмеження проти 106 фізосіб та 88 компаній.

Крім того, ЄС посилив обмеження на торгівлю з Росією товарами та технологіями, перелік яких містить понад 70 найменувань.

Зокрема, йдеться про напівпровідникові прилади різних типів, електронні інтегральні схеми, виробниче та випробувальне обладнання, включно з машинами й апаратами, друковані схеми, пульти, панелі, консолі, апаратуру з числовим програмним управлінням.

Окремий розділ передбачає заборону на продаж фотокамер, датчиків і оптичних компонентів. Туди ж включено телескопічні приціли, перископи, телескопи, термометри та пірометри, термостати.

Також у санкційному переліку – верстати для обробки будь-яких матеріалів, будівельні інструменти та машини, супутні товари. У додатку до санкційного регламенту ЄС також вказані хімічні речовини, метали, сплави, композити та інші сучасні матеріали, а також кілька видів підшипників.