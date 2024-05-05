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Енергетична підтримка та гранти: Україна з початку війни отримала від Німеччини 1,6 мільярда євро

німеччина

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Україна отримала 1,6 млрд євро прямої бюджетної підтримки від Німеччини.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів України за результатами зустрічі очільника відомства Сергія Марченка з членами Комітету з питань бюджету німецького Бундестагу.

"Німеччина є надійним партнером України у військовій, фінансовій та гуманітарній сферах. Як міністр фінансів я особливо вдячний за спрямовану пряму бюджетну підтримку загальним обсягом 1,6 млрд євро, із яких 1,3 млрд євро надійшло у формі грантів. Це дозволило уникнути додаткового боргового навантаження на фінансову систему України в умовах невизначеності", – сказав Марченко.

Він також відзначив підтримку Німеччини в забезпеченні стабільності енергетичного сектору та безперебійного проходження опалювального сезону.

"Зокрема, в рамках проєктів Європейського банку реконструкції та розвитку та Кредитної установи для відбудови (KfW) Україна отримала від Німеччини понад 220 млн євро грантів, кредитів та гарантій на потреби енергетичної галузі", – деталізував Марченко.

Раніше повідомлялося, що Німеччина запропонувала Україні подивитися на німецькі закриті енергетичні об’єкти, на яких є обладнання, що може знадобитися Україні.

Автор: 

Німеччина (1881) фінансування (2023) Марченко Сергій (248)


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