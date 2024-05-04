Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини, без світла залишалися шахти та водоканал
У ніч проти 4 травня російські військові атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Зазначається, що в результаті атаки знеструмилась підстанція, а разом з нею – дві шахти (людей на поверхню не виводили), водоканал, промислові та побутові споживачі. Згодом, споживачів та підстанцію було заживлено.
Як додали у Міненерго, через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. Ці обмеження тривають і сьогодні.
Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом, а також аварійною допомогою.
Зокрема, у години вечірнього піку на запит України здійснювалося аварійне постачання електроенергії з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини.
Також у денні години Україна на запит Польщі в екстреному порядку отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.
На сьогодні енергетики прогнозується імпорт електроенергії обсягом 5712 МВт-год.
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