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Новини
19 214 151

Більше без "У": В Україні змінили маркування навчальних авто

авто,учбове

Із 4 травня автомобілі, на яких кандидати у водії здійснюють практичну підготовку та складають іспити, позначатимуться по-новому – на них зміниться розпізнавальний знак "У" на "Н".

Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.

"Відповідні зміни були внесені до Правил дорожнього руху. А для практичної реалізації цього нововведення Кабінет Міністрів України прийняв постанову №1128 від 27 жовтня 2023 року, яка набуде чинності 4 травня", – йдеться у повідомленні.

Відтак термін "Учбовий транспортний засіб" змінюється на "Навчальний транспортний засіб".

Відповідно, маркування "Н" повинні мати транспортні засоби автошкіл призначені для здійснення практичної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та складання іспитів.

Також таку позначку матимуть автомобілі сервісних центрів МВС, на яких кандидати у водії перевіряють практичні навички керування.

Як повідомлялося, із 15 січня в Україні оновили тести в екзаменаційних білетах для складання теоретичного іспиту на отримання посвідчення водія.

Автор: 

авто (4122) МВС (528) посвідчення водія (124) водії (69)


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Топ коментарі
+33
І чим заважала літера "У"? І взагалі, Кабміну під час війни немає чим більше зайнятися? Бл..., цей зелений цирк вже дістав, ви падлюки щось для захисту країни збираєтесь робити, чи тільки продовжувати красти?
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04.05.2024 12:24
+10
Дурень, це проблема автошкіл міняти літери, а не держави.
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04.05.2024 13:18
+9
УЧБОВИЙ, а, е. Те саме, що навчальний. Він щойно закінчив свій перший учбовий рік, як почалася війна (Ю. Янов., II, 1954, 10); Київ тепер є найбільшим культурним центром республіки, в ньому працює Академія наук і Академія архітектури, десятки вищих учбових закладів і наукових інститутів (Панч, В дорозі, 1959, 264).
Словник української мови в 11 томах, Т. 10, К., Наукова думка, - 1979 р.
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04.05.2024 13:07
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а в чому принципова різниця??? до "У" вже звикло багато поколінь водіїв. А "Н" - це НУБ ? Той, хто це придумав - скотиняка.
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04.05.2024 13:49 Відповісти
Как привыкли, так и отвыкнут. Н - це навчальний.
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04.05.2024 14:22 Відповісти
а У - це учбова.
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04.05.2024 14:26 Відповісти
Учбова це ***** кацапська. Навчальна вірно казати.
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04.05.2024 20:58 Відповісти
учень - учбова, вчитель, вчити. це українська мова кретин.
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04.05.2024 21:14 Відповісти
До чого тут учень до навчальної машини, чи вчитель. Ти тогой зовсім кацапурла?
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04.05.2024 21:20 Відповісти
щоб це розуміти - потрібно було в школу ходить.
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04.05.2024 21:31 Відповісти
Ну ти не ходів, як я бачу😀
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04.05.2024 21:33 Відповісти
Треба було ходити у школу, де навчали на українській, а не на кацапській десь у рязані
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06.05.2024 15:14 Відповісти
Може тебе по лаптьожному понятней булет. Ты понимаешь разницу между ученической машиной и учебной? Или ты совсем даун
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04.05.2024 21:29 Відповісти
Насправді у 99% водіїв літера "У" асоціювалася не зі словом "учбовий", а зі словом "учень"! Тому цікаво подивитися, хто із влади має свою поліграфію.
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04.05.2024 13:53 Відповісти
****** всрацца, саме то шо треба під час війни! маркування "Учень" міняти на "Нуб". Тіпа шоб було чим занятися на гражданці - все шо завгодно але не виробництвом чогось для війни.
Під*расня на гражданці взагалі на гражданці ох*ли. Країна кончених виродків.
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04.05.2024 13:56 Відповісти
У - учень. Н - навчень ? ))))) гидота та мразота оцим займається. це просто насмішки на Україною та мовою.
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04.05.2024 13:57 Відповісти
Взагалі знак призначений для автомобіля, а не для людини. Тому Н - навчальний транспортний засіб. До чого тут учень?
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05.05.2024 00:13 Відповісти
Тобі не зрозуміти! Бо ти купував своі "права" на кацапщині за рублі.

Відкрий ПДР і хочь раз погліянь, прочитати, я розумію, тоді мозоку не вистачає, не кажучи, щоб ще щось запам'ятати.
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06.05.2024 14:13 Відповісти
Яке ти кончене

Пункт 24.8 ПДР України
Транспортні засоби (за винятком мотоциклів, мопедів та квадроциклів), на яких проводиться навчання, повинні мати розпізнавальні знаки «Учбовий транспортний засіб» відповідно до вимог підпункту «к» пункту https://vodiy.ua/pdr/30/#303 30.3 цих Правил.

Зараз поміняли на навчальний транспортний засіб. Їблан , де там слово Учень?
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06.05.2024 19:58 Відповісти
У нас цей знак" У 'поголовно клеїли собі водії із водійським стажем до 2 років, замість знака "70" що являється повною дурістю. Тому, що автомобіль позначений знаком У -учбовий ще повинен бути і обладнаний відповідним чином. Та то таке , той ,хто купив собі права - ПДР ніколи і не читав..
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04.05.2024 14:21 Відповісти
Учбовий автомобіль позначається двома знаками "У", спереду і ззаду. А одна наліпка ззаду не має офіційного значення.
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04.05.2024 14:49 Відповісти
А знак коляски інвалідної - то теж до автівки???
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05.05.2024 08:56 Відповісти
Знак "Інвалід за кермом" теж має бути спереду і сзаду, а ще на його встановлення потрібен дозвіл і наявність посвідчення інваліда, через пільги який він дає.
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05.05.2024 13:35 Відповісти
"Н" - означає приналежність автівки до Угощини
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04.05.2024 14:44 Відповісти
То міняли б вже на латинську літеру «L» як прийнято у всьому ЄС (Lerner - учень, німецька мова). То б і сваритися відразу перестали. Це тупі даішники таку фігню видумують а перейменування гроші коштує.
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04.05.2024 14:48 Відповісти
В німецькій немає слова Lerner. Є Schüler - школяр, та Student - учень всіляких курсів та студент університету наприклад
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04.05.2024 18:31 Відповісти
Вибачаюсь, німецьку вчив ще у школі багато років тому. Lernen - це буде нормально? Тобто «Навчаемось».
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04.05.2024 21:28 Відповісти
скільки? чи тільки аби потриндіти?
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04.05.2024 19:25 Відповісти
Думаю що під лимон(це тільки у столиці) вийде. Ти не думав що в правила дорожнього руху теж потрібно буде поправки вносити. Чи ти тільки потриндіти?
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04.05.2024 21:31 Відповісти
вже давно внесли, еге ж.
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04.05.2024 23:03 Відповісти
Ну ну, у нас з тобою розмова ні про що…
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04.05.2024 23:06 Відповісти
Букву «Ю» там внесли, від зморшок на ..ю, брехло
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05.05.2024 16:23 Відповісти
спмо ти брехлло паршиве, на читай дурню https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-pravyl-dorozhnoho-rukhu-i271023-1128
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06.05.2024 08:16 Відповісти
тра' номера поміняти шоп білим по чорному та три цифри і дві літери - тоді добре запам'ятовувати
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04.05.2024 14:56 Відповісти
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04.05.2024 15:14 Відповісти
ура...щеб пару пам.ятників десь знести і ми на крок до ЄС блищче)))))))))))
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04.05.2024 15:34 Відповісти
У зелені вже мозок зовсім відпав! Звісно, рашкі, агенти рашки, як і іі папередники, українську ніколи не навчали!

"У" - учбова!

Пропоную на всіх авто Украіни встановлювати наклійку "Н", як означитеме - "Н" ахір зелень!"
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04.05.2024 16:11 Відповісти
Через > ніж 30 років відновлення Незалежності, у мусорських, аж щось проклюнулось!!!!
Це, відповідь Зеленському… А чому ми не в НАТО!!!???
Пройшло >30 років!!!!
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04.05.2024 19:24 Відповісти
Другий крок - Боневтіка перейменувати у Недосидента.
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04.05.2024 20:10 Відповісти
Як дружно замекали неписьменні барани, захищаючи свій кацапський покруч "учбовий". Скільки ж ще у країні тупорогих меншовартісних невігласів!
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04.05.2024 21:59 Відповісти
Дійсно! В час війни, коли в країні брак всього - фінансів, ресурсів, людських рук, енергоресурсів... тільки тупі неписьменні барани, дебільне бидло може тішитись від заміни літери...
Дебіле, державний борг УКРАЇНИ ВЖЕ БІЛЬШЕ ТРЬОХ ТРИЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ. Спеціально з Капсом, щоб тупе побачило...
Ну і ще, в нас 50% енергетики знищено, придурку. А скільки треба електрики, щоб ті літерки намалювати, роздрукувати, доставити, продати... Довбню, сьогодні зовсім інші в нас проблеми, ніж літера, придурку, а ти й не помітив...
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05.05.2024 09:55 Відповісти
Пий зеленку, істеричка притрушена - в тебе вавки в голові. ))
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06.05.2024 02:57 Відповісти
Чи випадково, панове, що першими на згадку про неписьменних баранів відгукуються саме неписьменні барани?
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06.05.2024 02:56 Відповісти
Від дзеркала, дебіле, відійди і не звертайся до нього "панове". То вже в тебе не безграмотність, то вже шиза в тебе, придурку.
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06.05.2024 18:51 Відповісти
Баран Gal вже вдруге відгукується на згадку про своє примітивне кодло і одразу посідає першу сходинку у стаді тупих неписьменних баранів - поаплодуємо йому, панове! )))
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07.05.2024 00:25 Відповісти
Церкву ФСБ МП заборонити - ні. Займатись херньою - так.
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04.05.2024 23:32 Відповісти
Знак із буквою "Н" будуть плутати з існуючим знаком з буквою "Ш".
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05.05.2024 01:10 Відповісти
Це тоді треба до окуліста . "и н ш м к" -50%, малувато. Таблиця для перевірки зору, до речі, містить кацапську літеру "ы" - можна поміняти у всіх медзакладах.
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05.05.2024 10:38 Відповісти
Вони замовлять цю літеру "Н" у своїх друкарських фірмочках. А платитимуть за це курсанти, Бабло розкидають між "зацікавленими особами". Яка пиз.ата чергова "реффформа"!. Гадаю, що наступною "рефформою" буде заміна номерних знаків на всіх авто в Україні по тій же схемі. А це - мільярди гривень...
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05.05.2024 08:59 Відповісти
Ложка учебная. Как выглядит учебная машина?

http://uvcvetkov2.livejournal.com/profile
http://pics.livejournal.com/chirkunov/pic/000kag2t/
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05.05.2024 11:29 Відповісти
Какому-то генералу нужно изготовить для всех новые знаки. Ну нет другого объяснения. Это полный дебилизм. Если уже вводите новый знак, то почему это не английская литера N New или L Lerner? Еще раз скоро будем менять? Сколько раз права меняли? Эти полуграмотные должны уйти на покой наконец.
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06.05.2024 01:18 Відповісти
Якщо ми йдемо до Європи,то там L,але зелень не знає того і видає дебільні закончики
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06.05.2024 09:15 Відповісти
Денег занесли полиграфисты.А может у генерала МВС есть своя полиграфия Учбовий,Учень-чем не устраивало. Это как с ЕДАПС-заплатил кучу денег да пластиковый документ а там качество полиграфии такое что буквы на пластике не держатся и стираются. Зато в ЕДАПСЕ явно в МВС хорошо занесли дененг. А помните как ДАИ обязали клетить красно-белые полоски на бампер авто? Тоже СВОИ полиграфисты денег на пустом месте заимели
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06.05.2024 11:28 Відповісти
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