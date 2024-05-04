Більше без "У": В Україні змінили маркування навчальних авто
Із 4 травня автомобілі, на яких кандидати у водії здійснюють практичну підготовку та складають іспити, позначатимуться по-новому – на них зміниться розпізнавальний знак "У" на "Н".
Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.
"Відповідні зміни були внесені до Правил дорожнього руху. А для практичної реалізації цього нововведення Кабінет Міністрів України прийняв постанову №1128 від 27 жовтня 2023 року, яка набуде чинності 4 травня", – йдеться у повідомленні.
Відтак термін "Учбовий транспортний засіб" змінюється на "Навчальний транспортний засіб".
Відповідно, маркування "Н" повинні мати транспортні засоби автошкіл призначені для здійснення практичної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та складання іспитів.
Також таку позначку матимуть автомобілі сервісних центрів МВС, на яких кандидати у водії перевіряють практичні навички керування.
Як повідомлялося, із 15 січня в Україні оновили тести в екзаменаційних білетах для складання теоретичного іспиту на отримання посвідчення водія.
Будь ласка, зачекайте...
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Під*расня на гражданці взагалі на гражданці ох*ли. Країна кончених виродків.
Відкрий ПДР і хочь раз погліянь, прочитати, я розумію, тоді мозоку не вистачає, не кажучи, щоб ще щось запам'ятати.
Пункт 24.8 ПДР України
Транспортні засоби (за винятком мотоциклів, мопедів та квадроциклів), на яких проводиться навчання, повинні мати розпізнавальні знаки «Учбовий транспортний засіб» відповідно до вимог підпункту «к» пункту https://vodiy.ua/pdr/30/#303 30.3 цих Правил.
Зараз поміняли на навчальний транспортний засіб. Їблан , де там слово Учень?
"У" - учбова!
Пропоную на всіх авто Украіни встановлювати наклійку "Н", як означитеме - "Н" ахір зелень!"
Це, відповідь Зеленському… А чому ми не в НАТО!!!???
Пройшло >30 років!!!!
Дебіле, державний борг УКРАЇНИ ВЖЕ БІЛЬШЕ ТРЬОХ ТРИЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ. Спеціально з Капсом, щоб тупе побачило...
Ну і ще, в нас 50% енергетики знищено, придурку. А скільки треба електрики, щоб ті літерки намалювати, роздрукувати, доставити, продати... Довбню, сьогодні зовсім інші в нас проблеми, ніж літера, придурку, а ти й не помітив...
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