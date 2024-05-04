Більше без "У": В Україні змінили маркування навчальних авто

Із 4 травня автомобілі, на яких кандидати у водії здійснюють практичну підготовку та складають іспити, позначатимуться по-новому – на них зміниться розпізнавальний знак "У" на "Н".

Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.

"Відповідні зміни були внесені до Правил дорожнього руху. А для практичної реалізації цього нововведення Кабінет Міністрів України прийняв постанову №1128 від 27 жовтня 2023 року, яка набуде чинності 4 травня", – йдеться у повідомленні.

Відтак термін "Учбовий транспортний засіб" змінюється на "Навчальний транспортний засіб".

Відповідно, маркування "Н" повинні мати транспортні засоби автошкіл призначені для здійснення практичної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та складання іспитів.

Також таку позначку матимуть автомобілі сервісних центрів МВС, на яких кандидати у водії перевіряють практичні навички керування.

Як повідомлялося, із 15 січня в Україні оновили тести в екзаменаційних білетах для складання теоретичного іспиту на отримання посвідчення водія.