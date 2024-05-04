У Нацбанку розповіли про роботу банків на травневі свята

У Національному банку повідомили про графік роботи банків на найближчі свята, зокрема на Великдень (5 травня) та День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (8 травня).

Зокрема, у регуляторі нагадали, що система електронних платежів Національного банку (СЕП) вже понад рік працює в режимі 24/7/365.

Тобто, усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів цілодобово та без вихідних, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів.

Крім того, в період дії воєнного стану в Україні тимчасово призупинена дія окремих норм законодавства про працю, підкреслює НБУ.

Зокрема, Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" визначає, що скасовуються святкові й неробочі дні, у тому числі не переноситься вихідний день на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.

Отже, 6 (понеділок після Великодня) та 8 травня будуть звичайними робочими днями для фінансової системи.

Раніше у Нацбанку визнали, що скасування святкових днів після початку повномасштабної війни трохи пригальмувало падіння економіки України у 2022 році, але наразі цей фактор не є важливим для економіки.