Україна залишається привабливою для іноземного бізнесу попри війну, – німецька міністерка

Україна продовжує бути привабливою для ведення бізнесу навіть в умовах війни.

Про це повідомила міністерка економічного співробітництва та розвитку ФРН (BMZ) Свенья Шульце, передає Укрінформ.

"Попри нинішню дуже складну ситуацію, Україна залишається цікавим ринком для багатьох компаній", – заявила вона в інтерв’ю агентству.

Шульце пояснила, що на значній території країни й зараз можна здійснювати виробничий процес, а той факт, що Україна є кандидатом на членство в ЄС, – це "довгостроковий" аргумент для компаній.

Міністерка також навела дані Німецько-української зовнішньоторговельної палати, які говорять про те, що до повномасштабного російського вторгнення в Україні працювало близько 2000 компаній з німецьким капіталом.

"Навіть після російського вторгнення майже не було компаній, які повністю припинили би свою діяльність в Україні. Вони "тримають ногу в дверях", тому що знають, що це того варте", – підкреслила Шульце.

Водночас вона зауважила, що приватний сектор потребує позитивного інвестиційного клімату та правової визначеності. Тому Німеччина підтримує Україну на її шляху реформ, особливо з огляду на процес вступу до ЄС.

Особливо важливим, підкреслила Шульце, є боротьба з корупцією. Вона згадала доповідь Transparency International, яка констатувала прогрес у цьому питанні, попри те, що російська агресія все ще триває. Це дуже позитивний сигнал для економіки, підкреслила глава BMZ.

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На базі її міністерства вже рік діє "Платформа для реконструкції в Україні", яка спрямована на громадянське суспільство, приватний сектор, науку та муніципалітети в Німеччині, які хотіли б долучитися до відбудови України або вже роблять це. До цього часу понад 600 організацій зареєструвалися на платформі та обмінюються ідеями.

Федеральний уряд Німеччини також нещодавно схвалив документ із ключовими пунктами щодо мобілізації можливостей приватного сектору для відновлення України, який охоплює 15 заходів сприяння економічній відбудові України.

Як повідомлялося, німецька компанія Quantum-Systems GmbH відкрила новий завод з виробництва безпілотників та центр розробки в Україні.